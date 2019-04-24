88岁老人要退款：贝尔公司要她等4年半

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加拿大新斯科舍省88岁居民Theresa Smith在过去六个月中一直在与加拿大贝尔电话公司争斗，以取消她从不使用的手机服务月费计划、并获得近1千加元的手机月费退款。

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贝尔公司拒绝向Theresa Smith提供一次性退款，但同意停止从其信用卡支取每个月的手机月费、并用已经得到的信用卡手机月费付款作为在今后4年半期间Theresa Smith在贝尔公司购买手机或手机月费套餐的付款。

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贝尔公司几年前向Theresa Smith提供了一个手机和手机月费套餐服务，以在她开车遇到紧急情况时使用，但她随后不久就卖掉了汽车，她家里已有紧急医疗问题预警系统，所以不再需要手机服务，她把手机放在厨房抽屉里根本不使用。

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她的贝尔手机服务费是每个月17.25加元，如果她不使用电话则已付的手机月费就积累到下个月。根本就不使用手机的Theresa Smith已经积累了960加元。

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Theresa Smith为了得到这笔退款从去年11月份就开始与贝尔公司的客服打交道，结果是半年来她像皮球一样被贝尔公司的不同部门踢来踢去。贝尔公司先是同意退款，但最后又变成只同意积累的月费可以在今后4年半期间使用。

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RCI with Kate Dubinski · CBC News

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