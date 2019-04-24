油菜籽农场需要一个交代：萨斯喀彻温省长催促加拿大联邦政府落实现金预支

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萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）星期二写信给总理特鲁多，催促联邦政府尽快向夹在加中贸易冲突中的该省油菜籽农场主提供现金预支，帮助他们度过眼前的难关。

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中国海关以发现有害生物为理由禁止加拿大油菜籽进口。加拿大农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）几个星期前和斯科特.莫会面时承诺向受损失的农场主提供现金预支。莫说，他当时很高兴，但是这个诺言到现在还没有兑现。农场主等不起，因为春耕眼看就要开始，在靠南的农场甚至已经开始。

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现金预支（APP）是加拿大联邦政府帮助农场主补上前期资金投入缺口的一个贷款项目。最初10万加元免息，农作物售出后还款。为了帮助油菜籽农场主，联邦政府计划提高贷款上限，并把申请期限延长到4月30日。

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斯特特.莫说，现金预支只是解决眼下的困难。完全解决问题还需要联邦政府派外交官和科技官员去中国。他还表示萨斯喀彻温省愿意为此提供协助。

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（RCI with CBC News）

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