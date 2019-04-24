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工作时间灵活不仅为员工提供方便，也有助于企业发展

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 24 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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为了留住女性，吸引千禧一代，方便临近退休的员工，一些加拿大经济学家和人力资源专家建议公司企业提供更灵活的工作时间和工作方式。例如半日工，避开拥堵高峰和方便接送孩子的上下班时间，在家工作或短期合同等等。

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加拿大的劳动力短缺问题使许多企业不得不远赴海外招人。但与此同时，130万加拿大女性因各种原因徘徊于劳动力市场之外。她们当中的许多人是在做了母亲之后辞职的。加拿大统计局2018年的调查数据显示，在所有离职女性员工当中，15%是因为个人或家庭原因。

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加拿大劳动力市场信息委员会的经济学家布雷厄姆（Emna Braham）在接受CBC采访时说，加拿大女性的就业率比男性低大约8%。考虑到越来越严重的专业技能和劳动力短缺问题，以及拥有大学学历的加拿大人当中有57%是女性，这个看似不算大的差距对加拿大经济的影响不容小觑。

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(Radio-Canada）

要提高女性就业率，完善的托儿服务很重要。但实际上，即使能把孩子送进幼儿园，妈妈们也还是经常需要灵活的上下班时间。家住多伦多的米切尔（Leigh Mitchell）是两个孩子的母亲。她在接受CBC采访时说，她原来上班的公司风气很老派，遇到孩子生病不能去学校的情况，她也必须完成工作。当她向老板抱怨时，得到的建议是要习惯买只烤鸡当晚饭，并且最好找爷爷奶奶或家里的其他长辈来帮着照看孩子。

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她在两年前辞职，现在是一个在家工作的网站编辑，同时经营一个自雇女性的网络。

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灵活性也吸引年轻人和临近退休的人

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布雷厄姆说，灵活的工作时间不仅为女性提供了方便。它对正在成为职场生力军的千禧一代也很有吸引力。埃德蒙顿市的人力资源专家德莱贡（Tara Dragon）则补充说，接近退休、但不想一下子完全退休的人也愿意有更多的工作方式可以选择。

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( KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

多伦多市有一个名叫“The Workaround”的组织，提供临时托幼和共享工作空间等服务。创办人芒迪（Amanda Munday）说，需要这些服务的不仅是女性。实际上，她的客户里有40%是男性。

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她认为，现在越来越多的千禧一代已经当了父母。允许员工在家工作或选择朝九晚五以外的工作时间，对雇主来说已经不仅仅是为员工提供方便，而是关系到经济效益的商业头脑。我们必须向在职父母提供支持，并改变我们对“工作日”的观念。

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在家工作有利有弊

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在家工作更容易兼顾家庭，而且省去了在路上奔波的时间。加拿大统计局的数据显示，用这种方式工作的加拿大人逐年上升，2016年达到250万人，占到工作总人数的12.6%。

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但是也有职场专家警告说，在家工作并不适合所有人，最主要的问题是孤独。人力资源咨询公司所做的工作场所调查显示，相当一部分员工和管理人员会感到孤独，而孤独感最强烈的是在家工作的人。

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有些人可以独自生活或工作而不知孤独感为何物。如果你不是这样的人，在家工作也许不适合你。因为长时间的孤独感会影响身心健康，带来或加剧抑郁、焦虑等心理问题。

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（RCI with CBC News, Brandie Weikle, Dianne Buckner）

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