加拿大央行维持基准利率不变

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加拿大央行 – 加拿大银行星期三（4月24日）宣布把基准利率继续维持在 1.75%。

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央行的声明说，预计 2019 年上半年的经济增长速度将低于 1 月份的预期，这是央行维持低利率的主要原因，以刺激经济。

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今年 1 月，央行曾预测今年加拿大经济会增长1.7%，但本周三，央行把经济增长预测下调至 1.2%。

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加元下跌

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加拿大央行对经济前景的预测黯淡，导致加元立即下跌 0.5 美分，周三上午 1 加元兑不到 74 美分。

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加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹 （Stephen Poloz）周三上午在渥太华举行新闻发布会，回答媒体提出的问题，进一步解释央行的决定。

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（RCI with CBC）

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