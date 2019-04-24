加拿大总理特鲁多探访洪水灾区

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三（4月24日）下午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau ）探访了魁北克省加蒂诺（Gatineau）市的一个洪水疏散中心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加蒂诺

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加蒂诺市位于魁北克省的西部，紧挨着加拿大首都渥太华市，到目前为止该市已有300多人登记遭受了洪水灾害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加蒂诺沿河的一些社区已经遭遇了严重洪水，星期三泛洪区域预计将进一步扩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三下午，特鲁多和妻子 Sophie Grégoire Trudeau 一起去了疏散中心，和灾民们以及志愿者工作者进行了交谈，并对志愿者的工作表示感谢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多还感谢了加拿大军人在灾区进行的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加蒂诺的市长 Maxime Pedneaud-Jobin 和加蒂诺地区的联邦议员 Steven MacKinnon 也陪同特鲁多夫妇走访了这个中心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新现实

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，在魁北克省和其他省份，洪水都是严峻的挑战，随着气候的变化，我们将会越来越多地看到这些极端气候事件的发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，各级政府正在尽全力帮助受灾的居民，但他同时表示，气候变化是加拿大人不得不接受的一个新现实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，我们必须对这一新现实进行反思，必须考虑如何适应新的局面，如何缓解这一问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省建议洪区居民搬家

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长弗朗索瓦·勒戈特（FrançoisLegault）本周一已经前往了 Pointe-Gatineau 地区，他承诺省政府将迅速赔偿受到洪水影响的居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他同时表示，住在洪水多发区的居民应该搬走，政府将提供一定赔偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

勒戈特表示，纳税人不能一次又一次地为洪区的居民支付房屋修缮的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，政府可以以最高 20 万加元的成本回购这些房屋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，如果这些地区几乎年年发水，政府不可能每年都来进行补偿，而是需要采取根本性的解决措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华市水位仍在升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在渥太华市，部分地区也发了洪水，一些地区的道路禁止通行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国家首都委员会 （The National Capital Commission）发出警告说，目前加蒂诺公园的几乎所有小路都泡在了水里，禁止人们通行，只有加蒂诺公园游客中心附近的 Sugarbush Trail 还在开放。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC， Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada