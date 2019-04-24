加拿大环境部长：将在今后几周内解决与菲律宾的“垃圾冲突”

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在菲律宾总统杜特尔特威胁要向加拿大“宣战”后，加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）星期三（4月24日）表示，将在今后几周内找到处理滞留菲律宾港口的加拿大垃圾的办法。

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2013年和2014年，一家加拿大公司把103个集装箱运往菲律宾。这些集装箱里装的是来自温哥华的垃圾，却被错误地贴上了回收塑料的标签。它们在被菲律宾海关拒收后，一直在马尼拉附近的一个港口慢慢腐烂。六年来，加拿大一直试图说服菲律宾就地处理这些垃圾，但没有成功。2016年，一个菲律宾法庭判决把这些集装箱运回加拿大。

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杜特尔特星期二表示，如果加拿大不采取行动，他下个星期就会下令把这些垃圾运回加拿大。

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麦肯纳说，一个由加拿大和菲律宾双方的人员组成的工作小组正在处理此事，预计很快会有结果。加拿大在2016年修改了相关法律，正是为了避免这种情况再次发生。

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加拿大是联合国《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的签署国。该公约禁止发达国家未经目的地所在国家的正式同意向第三世界国家运送垃圾。新民主党议员约翰斯（Gord Johns）说，此事影响了加拿大的国际声誉。

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（RCI with CBC News, Catherine Tunnay, CP ）

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