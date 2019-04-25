新报告：今后10年将影响就业市场的因素

大家都在谈论自动化和其他新技术将给就业场所带来的影响，但一份新报告认为，我们不能只关注技术的变化，其他一些因素也将使加拿大的就业领域在 2030年之前发生明显变化，影响未来就业市场对技能类型的需求。
这一报告由多伦多瑞尔森大学的 “布鲁克菲尔德创新+企业家研究所”（Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship） 的研究人员撰写，该研究所的政策和研究主管Sarah Doyle 表示，研究的结果显示，某些技能的重要性在下降，而其他一些技能的重要性在增加。
- 创造性
创造性将不再局限于艺术和设计领域，比如，商学院现在也在鼓励学生要有创造性，目的是培养在现实中能够靠创新来解决问题的员工。
布鲁克菲尔德研究所的报告称，创造性将很快成为 “所有行业雇主所追求的一个最需要的技能”。
- 天灾带来的需求
Sarah Doyle说，自然灾害的增加已经对经济产生了影响，随之而来的是对不同形式的保险以及应对灾害领域的新需求。
比如，在BC省，林火频繁，灭火领域就有人力短缺问题。
另外，洪水、野火、泥石流不断增多，给监测自然灾难以及灾后恢复领域的公司提供了新的机会。
3 . 技术“排毒”
布鲁克菲尔德研究所的报告说，社交媒体大发展，人们时时刻刻地盯着自己的移动设备，从而也为 “反方向”提供了需要，技术“排毒”就是一个新兴行业。
现在有越来越多的应用程序，如RescueTime和ClearLock，在帮助个人少受“数字干扰”，加拿大也开始有不提供网络的咖啡馆，或不能带智能手机的“排毒”休闲场所。
- 3D 打印
虽然3D打印仍处于起步阶段，但上报告的作者指出, 3D打印将打乱供应链，并使制造业减少对人工的依赖。
- 工作与生活融为一体
上述报告称，新技术的发展，使工作与生活之间的界限变得越来越模糊，越来越多的人在家里工作，在咖啡馆工作，“工作”已经不再按特定的时间和场所来定义，工作和生活更多地交织在一起。
随着越来越多的员工在家工作或按照非传统的时间表工作，对某些产品和服务的需求可能会增长，包括生产力应用程序、灵活的托儿服务和按需送货上门服务。
- 终身学习
上述报告认为，人们的工作年限在加长，一生中会从事更为多样的职业，公司需要在培训上有更多付出，而个人也将有更多机会学习新事物，在大学的校园里，我们将看到有越来越多不同年龄段的学生。
（RCI with Brandie Weikle / CBC ）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论