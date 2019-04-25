加拿大病人法庭告医生不易、告赢更难

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加拿大广播公司报道说，如果加拿大医生治病时误诊或者是出了医疗事故，患者把医生告上法庭索赔不但费时费力、而且很难打赢官司。

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医疗事故

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年过七十的安大略省居民Jim Wiseman三年前在医院做膀胱切除手术以治疗体内癌症，手术结束后医生告诉他手术顺利，他只需在医院康复和观察几天就可以出院。

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但很快 Jim Wiseman就感觉不对头，出现了严重腹痛问题。当班医生让他做了X光透视，结果发现一块海绵在膀胱切除手术时被留在他体内，这是造成他腹痛的原因。

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解决这个问题只能再次做切开腹部的手术。原来只需住院一个星期的治疗过程变成了住院4个星期，而且他的腹部、睾丸、腿和脚都出现严重肿胀。Jim Wiseman说他这次住院治疗经历简直是走了一遍地狱，三年后谈起这次经历仍然让他愤愤不平，认为把止血海绵和纱布这样的东西留在病人体内是绝对不应该发生的事情。

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索赔难

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Jim Wiseman把那次手术的医生、手术团队、和医院告上了法庭、提出索赔要求。但在加拿大，上法庭状告有医疗事故责任的医生不易，打赢官司的概率更低。

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加拿大医疗保护协会是负责向加拿大医生提供医疗责任保险并提供法律支持的机构，该机构自1901年就开始向加拿大医生提供医疗责任保险服务。

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加拿大广播公司对加拿大医疗保护协会过去四十年年报进行的分析显示，虽然加拿大行医医生的数量在增加，但上法庭状告医生的案例数量却在下降，赢得状告医生法庭案例的数量也在下降。

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在上个世纪70年代，每三个患者上法庭告医生并被立案审理的案件会有一个的结果是患者胜诉；而在过去5年中，这个胜诉比例下降到每五个上法庭告医生并被立案审理的案件才会有一个是患者胜诉。

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保险机构财大气粗

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Paul Harte做过多年的律师为卷入医疗事故官司的医生提供辩护服务，现在他转到患者一边、为患者告医生提供司法咨询服务。Paul Harte告诉加拿大广播公司记者说，现在选择上法庭状告负有医疗事故责任医生的患者数量越来越少，除了法庭司法程序复杂、费时费力之外，为医生提供医疗责任保险的机构有钱、有资源、有经验也是重要的原因。

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Paul Harte指出，如果医疗事故索赔案可能得到的索赔金额低于25万加元，很少会有律师愿意接手这样状告医生的案例。

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但加拿大医疗保护协会的执行主任Douglas Bell医生对患者上法庭状告医生胜诉率低的情况有不同的解释，他说该机构对每个状告医生的案例都会进行仔细的分析，只让那些有大概率获胜机会的案例进入司法程序。

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当然，加拿大医疗保护协会也确实是资源雄厚，其2017年的年度报告显示，该协会手上有资产45亿加元。

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虽然加拿大绝大部分医生每年要向该协会支付昂贵的年费，但加拿大各个省区政府每年都对超过设定限额的医生要付的医疗事故保险年费提供财政补贴。

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根据加拿大各省政府卫生厅提供的数字，加拿大各省政府在过去四年中为补贴医生的医疗事故保险年费而支付了18亿加元。比如加拿大最大省份安大略省在2017到2018财政年度就为帮助省内医生支付医疗事故保险年费而支出了3.26亿加元的。

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RCI with Habiba Nosheen, Andrew Culbert · CBC New

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