Jim Wiseman接受手术时医生把一块海绵留在他体内 / Craig Chivers /CBC

加拿大病人法庭告医生不易、告赢更难

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 25 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，如果加拿大医生治病时误诊或者是出了医疗事故，患者把医生告上法庭索赔不但费时费力、而且很难打赢官司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医疗事故

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

年过七十的安大略省居民Jim Wiseman三年前在医院做膀胱切除手术以治疗体内癌症，手术结束后医生告诉他手术顺利，他只需在医院康复和观察几天就可以出院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但很快 Jim Wiseman就感觉不对头，出现了严重腹痛问题。当班医生让他做了X光透视，结果发现一块海绵在膀胱切除手术时被留在他体内，这是造成他腹痛的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

解决这个问题只能再次做切开腹部的手术。原来只需住院一个星期的治疗过程变成了住院4个星期，而且他的腹部、睾丸、腿和脚都出现严重肿胀。Jim Wiseman说他这次住院治疗经历简直是走了一遍地狱，三年后谈起这次经历仍然让他愤愤不平，认为把止血海绵和纱布这样的东西留在病人体内是绝对不应该发生的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

索赔难

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jim Wiseman把那次手术的医生、手术团队、和医院告上了法庭、提出索赔要求。但在加拿大，上法庭状告有医疗事故责任的医生不易，打赢官司的概率更低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大医疗保护协会是负责向加拿大医生提供医疗责任保险并提供法律支持的机构，该机构自1901年就开始向加拿大医生提供医疗责任保险服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司对加拿大医疗保护协会过去四十年年报进行的分析显示，虽然加拿大行医医生的数量在增加，但上法庭状告医生的案例数量却在下降，赢得状告医生法庭案例的数量也在下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在上个世纪70年代，每三个患者上法庭告医生并被立案审理的案件会有一个的结果是患者胜诉；而在过去5年中，这个胜诉比例下降到每五个上法庭告医生并被立案审理的案件才会有一个是患者胜诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保险机构财大气粗

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Paul Harte做过多年的律师为卷入医疗事故官司的医生提供辩护服务，现在他转到患者一边、为患者告医生提供司法咨询服务。Paul Harte告诉加拿大广播公司记者说，现在选择上法庭状告负有医疗事故责任医生的患者数量越来越少，除了法庭司法程序复杂、费时费力之外，为医生提供医疗责任保险的机构有钱、有资源、有经验也是重要的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Paul Harte / Craig Chivers/CBC

Paul Harte指出，如果医疗事故索赔案可能得到的索赔金额低于25万加元，很少会有律师愿意接手这样状告医生的案例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大医疗保护协会的执行主任Douglas Bell医生对患者上法庭状告医生胜诉率低的情况有不同的解释，他说该机构对每个状告医生的案例都会进行仔细的分析，只让那些有大概率获胜机会的案例进入司法程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，加拿大医疗保护协会也确实是资源雄厚，其2017年的年度报告显示，该协会手上有资产45亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

虽然加拿大绝大部分医生每年要向该协会支付昂贵的年费，但加拿大各个省区政府每年都对超过设定限额的医生要付的医疗事故保险年费提供财政补贴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大各省政府卫生厅提供的数字，加拿大各省政府在过去四年中为补贴医生的医疗事故保险年费而支付了18亿加元。比如加拿大最大省份安大略省在2017到2018财政年度就为帮助省内医生支付医疗事故保险年费而支出了3.26亿加元的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Habiba Nosheen, Andrew Culbert · CBC New

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Ville Neuve, fil d’animation de Félix Dufour-Laperrière, une œuvre puissante et intime à la fois

RCI | English

Axworthy urges Ottawa to engage with new Ukrainian president

RCI | Español

La cristianofobia también existe

العربية | RCI

قراءة في التعديلات الدستورية في مصر وفي المشاركة المتدنية في الاستفتاء عليها

Radio-Canada.ca CBC.ca
Pour en finir avec la surveillance des « superinfirmières » par les médecinsPierre Karl Péladeau achète des actifs de TaxelcoGilbert Rozon choisit un procès devant juryOttawa doit étroitement encadrer Facebook après un « important abus de confiance »Inondations : l'eau continue à monter dans la plupart des régions du QuébecLe gouvernement de Doug Ford coupe un programme de plantation de millions d'arbresPrésidentielle 2020 : Joe Biden se lance dans la « bataille pour l'âme du pays »Séries de la LNH : comprendre les surprises du premier tourLa libération sous caution de Ghosn approuvéeUne coalition demande à Québec de nommer un commissaire à la langue française
Facebook breached Canada's privacy laws, watchdogs' report findsCanada to ban industrial activities inside marine-protected areasOntario cancels program that aimed to plant 50 million treesJoe Biden formally enters Democratic field for 2020 presidential raceA lesson from New Jersey as Quebec tries to persuade people to leave flood zones for good'It was disgusting': Nova Scotia meat plant pleads guilty to multiple violationsPutin meets with Kim, says North Korea will need security guarantees to give up nukesSri Lanka warned of new threats at places of worship, lowers death toll from deadly Easter Sunday blastsExperts say 'predatory' essay writing firms are thriving, and there's no law to stop them'It's time for us to watch them': App lets you spy on Alexa and the rest of your smart devices