美国房市不景气让加拿大木材公司停产

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加拿大木材加工公司Canfor宣布暂停在不列颠哥伦比亚省几个木材加工企业的运转，因为美国木材价格的下跌让公司的收益受到明显的负面影响。

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Canfor公司在不列颠哥伦比亚省有13个木材加工厂，其中12个将被关闭一个星期，有两个将被关闭两个星期。受到影响的挣小时工资的工人数量超过2千人。

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不列颠哥伦比亚省的木材加工行业近年来不景气。比如，Canfor公司在Clearwater地区的木材加工厂今年早些时候就已经关闭了6个星期。

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虽然工厂关闭而暂时失去工作的工人可以领取失业金，但那些为木材加工厂提供服务的承包商却没有这样的财政保护。

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不列颠哥伦比亚大学林业系副教授Harry Nelson指出，美国房地产市场走低导致对加拿大软木需求的下降，进而导致木材价格的下跌；与此同时，伐木成本却在上升。

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Harry Nelson教授认为，加拿大西部木材加工的产能已经大于市场的需求，如果短期关闭木材加工厂仍然不能解决木材产品供大于求的问题，则永久性关闭一些木材加工厂就可能成为选项。

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