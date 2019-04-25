要男女通吃：Lululemon大力扩张市场

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国际知名专营女性健身运动服装的加拿大Lululemon公司推出雄心勃勃的市场扩张计划，宣布要在2023年把男性运动服装的销售额加倍、并把出口市场的收入翻两番，今后5年每年的收入增长幅度要超过10%。

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Lululemon公司首席执行官Calvin McDonald指出，Lululemon运动服装品牌在男性消费者群体中的知名度很低，但这也为公司提供了潜力巨大的市场机会。

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Lululemon公司准备推出一个新系列产品专门针对男性消费者，这个运动服装系列主打的口号是“速度和自由”。

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Lululemon公司靠的是瑜伽服在女性消费者中打响了知名度，现在希望用适合力量和耐力训练的健身运动服装在男性消费者中打响知名度。

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Lululemon公司的远期发展计划还包括把产品扩展到运动鞋领域，推出自己品牌的运动鞋。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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