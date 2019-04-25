枪手公司在加拿大校园非常活跃，专家呼吁立法禁止

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这在加拿大高校的学生当中并不是秘密。每个学期校园里都能看到帮人代写作业/报告/论文的小广告。网上的类似广告也很多。谁也不知道到底有多少学生利用了这种被称为“承包作弊”的服务，但是从这些公司的兴旺程度和数量增加的速度来看，它们的客户绝不会少。

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教授和查作弊软件都看不出来

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CBC的调查记者Nick Boisvert请多伦多瑞尔森大学护士学院的老师出个作业题，然后拿着它找到一家枪手公司。作业是就多伦多的枪支暴力问题写一篇报告。一个星期后，记者交了两百多加元，取回了一篇8页的报告。

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看过这篇报告的两位老师都说，如果不是事先知道，她们肯定看不出来这是一篇枪手代写的文章。两人给这篇作业的评分是从B-到B+。

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出题的老师哈特（Corinne Hart）说，这确实是她给三年级学生布置的作业。想到自己可能被枪手文章蒙骗，这使她感觉非常困扰。

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记者找的公司位于多伦多。但是加拿大高校的学术诚信专家说，这类公司在全国各地都有。它们不仅数量增加很快，而且有越来越肆无忌惮、技术越来越高超的趋势。瑞尔森大学学术诚信办公室负责人福克斯（John Paul Foxe）说，它们会告诉学生，跟它们打交道没什么不对，不算作弊，也不会被抓到。

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在他最近处理过的案例中，甚至有枪手公司威胁学生，如果不付公司要求的一笔额外费用的话，就要向学校举报他们。

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加拿大没有法律禁止枪手服务

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找枪手代写作业和学期报告在任何一所学校都属于作弊行为。但是提供枪手服务在加拿大却并不违法，因为并不存在相关法律。

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枪手公司当然也不敢明目张胆地鼓励学生作弊。为记者代写报告的那家公司的代理声称，他们不会把报告卖给一个想把它当自己作业交上去的学生。他们写的报告是“为研究目的”，买主必须在一份合同上签字，保证不用从该公司买的报告交作业。他还说，许多买主其实是用买来的报告做参考，因为他们不知道怎么写报告，不了解格式，不会用引文。

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但与此同时，这位代理也告诉记者，只要用自己的话稍作改动，这篇报告就是他的了，用它交作业也就不算作弊了。

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该公司号称在过去十八年里为客户撰写了超过十万篇报告，并保证撰写者的母语都是英语，具有相关专业的硕士或博士水平，每一篇报告都是根据特定要求“量身打造”的原创作品。

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英国威尔士斯旺西大学的一项调查显示，有3.5%的学生承认自己曾找过枪手。但是福克斯不相信真实数字如此之低。因为如果真的只有这么少的学生找枪手的话，那些枪手公司怎么可能生意这么好、增长这么快呢？

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呼吁立法

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代表30所高校的安大略省学术诚信委员会正在呼吁省政府立法禁止枪手服务。曾经担任该委员会主席的滑铁卢大学教授麦肯齐（Amanda McKenzie）说，加拿大这方面已经落后了。澳大利亚和新西兰等国家都已经针对枪手服务制定了法律。

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几年前，澳大利亚媒体揭出一起枪手代写论文的丑闻。一个名叫窦盈盈（音译 Yingying Dou）的华人自2012年起经营代写论文网站，以每份1000澳元的价格代写论文，每年获利16万澳元。事发后有七十多名学生被开除。

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（RCI with CBC News, Nick Boisvert，Holly Moore）

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