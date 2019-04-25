空气污染对健康的影响

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空气污染是世界上最大的杀手之一，每年造成的死亡人数超过营养不良、疟疾、艾滋病或酗酒和吸毒的死亡人数。

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有一系列新研究表明，空气污染在不断加重，而且对健康有着更长久的影响。

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今天，美国肺科协会发布了年度 “空气状况” 报告，发现 43％ 的美国居民现在生活在空气质量差的地区，比上次调查的人数多出了7百万人。

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总体而言，世界卫生组织估计，现在地球人口的 75% 生活在颗粒污染超过安全标准的地区。

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空气污染导致人们的寿命缩短。

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美国宇航局最近的一项研究使用卫星数据模拟非洲的微粒污染，并得出结论说，空气污染在非洲大陆每年造成 78 万人过早死亡。

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在印度、巴基斯坦和孟加拉国这样空气污染最严重的南亚国家，现在出生的孩子的预期寿命比清洁空气地区的孩子要短 30 个月。

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与此同时，全球每年有 400 万儿童新发的哮喘病与汽车污染有关。

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阿伯丁大学 （University of Aberdeen ）的研究人员最近的一个研究得出结论，空气污染对胎儿生长的影响要大于酒精、有化学品的环境或不良饮食对胎儿的影响。

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（RCI with CBC）

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