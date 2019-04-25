加拿大妇女生孩子年龄不断推迟

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卡尔加里大学本周四（4月25日）发布的一个简短消息说，自本世纪以来，加拿大妇女生第一个孩子的年龄明显推迟，30岁以下妇女的生育率下降，而年龄较高的妇女的生育率则有所上升。

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卡尔加里大学公共政策学院的 Ron Kneebone说，加拿大统计局 2000 年至 2017 年的数据显示，除新不伦瑞克省外，加拿大其他省份和地区 30 岁以下女性的生育率都在下降，但 30 岁至 35 岁妇女的生育率则在上升。

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Kneebone 表示，尽管有关统计数据的时间跨度不长，但这种转变仍然是很明显的，总体而言，加拿大妇女在推迟生孩子的年龄。

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例如，在加拿大的绝大多数省份，15至19岁女性的生育率下降了一半，而对于 35 至 39 岁的女性来说，这个年龄段妇女的生育率上升了 60% 以上。

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（RCI with CBC）

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