五千万棵树：安大略省政府取消一个植树项目

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安大略省的非营利森林保护组织Forests Ontario说，省政府取消了一个植树五千万棵的项目。该项目每年所需经费为470万加元。

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该组织CEO罗伯.吉恩（Rob Keen）在接受加通社（CP）采访时说，这个项目的初衷是吸收碳排放。但是如此大规模植树也有助于清洁空气和水，保护河湖岸线和减少水土流失。他还说，保证森林的可持续性需要大约40%的森林覆盖率，但是安省目前的森林覆盖率远低于这个水平。

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安大略省政府同时也把自然保护机构的防洪项目经费削减一半。

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弗格森苗圃是负责为植树项目提供树苗的苗圃之一。其负责人帕切尔（Ed Patchell）说，砍掉这个项目是短视的。省政府现在可以省下一些钱，但是将来我们会付出更高的代价。

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安省自然资源与森林部的一位发言人回应记者采访要求时表示，植树是森林工业的责任。她没有说每年有多少棵树被砍伐，但表示森林工业每年平均植树6800万棵，创造了各种就业岗位。

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（RCI with CP）

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