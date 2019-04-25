不用上学也能找到工作：劳动力短缺造成魁北克省职业学校招生难

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魁北克省的劳动力短缺问题对该省的职业学校和各种职业培训项目也造成了影响，尤其是在中小城市。过去四年来，该省报名学汽车机械的学生减少了23%，焊接安装专业减少了27%，餐饮专业减少了38%。原因正是企业急需这些专业的学生。

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一位培训中心负责人在接受Radio-Canada记者Jean-Philippe Robillard采访时说，他的中心的屠宰班去年有20个学生，今年到目前为止只有两人报名。去年换雪胎的季节，他送了20个汽车机械专业的学生去车行实习，其中6人再没有回来上课，因为他们被正式雇用了。

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一些企业主坦率表示，除了去国外找人，职业学校的课堂也是他们瞄准的地方。但是职业培训专家警告说，这些放弃培训的年轻人在经济放缓、企业裁员时可能成为第一批牺牲者。即使保住工作，没有文凭或资格证书也会限制职业上的发展。

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魁省教育部官员说，职业学校入学率下降的原因，一方面是劳动力短缺，另一方面是17岁到21岁年龄段的人口下降。

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（RCI avec Radio-Canada, Jean-Philippe Robillard）

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