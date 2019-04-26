在家里上班坏处是容易孤独抑郁

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不用每天早起赶路上班，也不用面对每天上下班拥挤的交通问题，每天在家里打开电脑、在自己喜欢和方便的时间里把活干了，这是许多早九晚五上班族的梦想。

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但世界上没有十全十美的事情。那些真正在家里上班的人中有不少又遇到了另外的问题：孤独和抑郁。

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吐槽

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加拿大广播公司报道了几位吐槽在家上班问题的加拿大人。

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当26岁的Rebecca Yaffa被GooseChase公司聘用为用户体验部门主任时，她被告知说不但可以在家里上班，而且她永远不需要到公司来，事实上公司并没有总部办公室、也没有员工共用的办公空间，是一个完全靠网络和智能手机互相联系沟通的平行散布的团队。

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Rebecca Yaffa觉得在多伦多这样交通堵塞问题非常严重的城市，这样的工作安排简直是酷毙了，她很高兴的接受了这份工作，开始在家里上班。但她的喜爱和高兴并没有持续太长的时间，她很快发现自己的孤独感越来越强烈，孤独变成了郁闷、郁闷变成了抑郁，原来没那么喜欢的办公室噪杂环境和抬头不见低头见的人际交流忽然变得让人向往了。

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Adam Simmons也有与Rebecca Yaffa类似的经历。

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Adam Simmons是位年轻的创业者，他创立的公司为大多伦多地区的学校提供音乐课教程和教师。刚刚开始创业时他整整一年在家里独自一人工作，这让他开始感到孤独，随着孤独感越来越强烈，抑郁的阴影开始笼罩他心头。

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Rebecca Yaffa和Adam Simmons为了避免自己的心理病症恶化，都放弃了在家里办公，而宁愿花钱租了共享办公室空间，以接触些人气、让自己不再感到孤独。

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统计数字

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加拿大统计局的数字显示，在家里工作的加拿大人数量在逐年上升，到2016年达到250万人。也就是说加拿大打工者中有12.6%的人在家里工作，这是有这个类别统计以来最高的比例。

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Morneau Shepell人力资源咨询公司副总裁Paula Allen过去5年来一直负责每年一次的加拿大工作场所工作环境和雇员心理健康调查项目。

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Paula Allen说，今年对在传统办公室工作环境和在家里办公的调查结果显示，工作场所的孤独感对41%的工作人员和38%的经理人员有负面的影响；那些说自己有孤独感的雇员中有40%说自己的孤独感非常强烈，孤独感问题最严重的是那些在家里办公的雇员。

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Morneau Shepell人力资源咨询公司副总裁Paula Allen指出，在家里办公确实有一些好处，对公司来说是节省了办公费用，对雇员来说是节省了上下班的交通时间、增加了自己被公司信任的感觉；但在家里上班会产生的心理问题也很严重。

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孤独是严重的社会问题

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Paula Allen指出，孤独感会对人的身心健康都带来负面影响，严重的孤独感会导致焦虑症、抑郁症等心理疾病，也会诱发心脏病和免疫系统疾病。

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前美国公共卫生服务委员会负责人Dr. Vivek Murthy去年在接受媒体采访时讲的一段话曾被广泛报道。Dr. Vivek Murthy说孤独感是现代社会的一大公共健康问题，感到孤独相当于每天抽15根香烟、会缩短寿命。

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英国政府的调查显示孤独问题已经成为英国严重的社会问题，有20万英国人至少一个月没有与朋友或家人说过话；为此英国政府任命了专门负责解决孤独问题的部长。

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RCI with Dianne Buckner · CBC News

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