周末网络广播（2019年4月26-28日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是：China@rcinet.ca

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”; 我们的网站是： www.rcinet.ca.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播（Facebook Live）。我们的Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

您还可以在安卓商店和苹果商店免费下载加广出品的加拿大新闻移动APP。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周报道精选

国税局注销某客户1.33亿元税债

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月30日是加拿大人填报所得税税表的截止期限，不少加拿大人看到自己已被扣掉的所得税和还要缴纳的所得税感到心痛；而加拿大广播公司在复活节假日发表的一篇报道让这些加拿大人更加感到郁闷。根据这篇报道，加拿大国税局在2018年上半年，大笔一挥注销了一个税务客户应该缴纳的1.33亿加元的税收债务。虽然不知道获得这一注销税收债务优待的是个人还是公司，但被注销的税属于生产商要为其产品支付的消费税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作时间灵活不仅为员工提供方便，也有助于企业发展

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了留住女性，吸引千禧一代，方便临近退休的员工，一些加拿大经济学家和人力资源专家建议公司企业提供更灵活的工作时间和工作方式。例如半日工，避开拥堵高峰和方便接送孩子的上下班时间，在家工作或短期合同等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Google，给我讲个故事！谷歌智能助理现在可以在你的手机上讲故事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去的一年里，你开始可以让Google Home设备上的Google智能助理给你的孩子读一个故事。今天，正好是美国的国家讲故事日，谷歌也将这项功能引入安卓和iOS手机。它将在美国、英国、加拿大、澳大利亚和印度提供英语版本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大病人法庭告医生不易，告赢更难

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，如果加拿大医生治病时误诊或者是出了医疗事故，患者把医生告上法庭索赔不但费时费力，而且很难打赢官司。加拿大广播公司对加拿大医疗保护协会过去四十年年报进行的分析显示，虽然加拿大行医医生的数量在增加，但上法庭状告医生的案例数量却在下降，赢得状告医生法庭案例的数量也在下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新民主党领袖辛格出版回忆录

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二（4月23日），加拿大新民主党领袖辛格的回忆录《爱与勇气》正式发行。辛格在书中坦率讲述了他在青少年时代经历的艰辛，包括年幼时曾被一个跆拳道教练性侵。辛格说，他把这本书的出版看作一个让加拿大人了解他的过去的唯一机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada