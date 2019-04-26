日本大使向加拿大传授与中国打交道经验

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加拿大总理特鲁多在周末会晤来访的日本首相安倍晋三时会与日本方面交流对中国问题的看法，其中包括如何化解中国出于政治目的拘捕加拿大公民的问题。

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作为与中国有冲突历史、又有若干岛屿主权领土争端问题的日本，近年来在处理与中国关系时积累了不少经验。

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日本驻加拿大大使Kimihiro Ishikane指出，2014年在中国更新了其国家安全法之后，日本有9名公民被中国司法机关以间谍罪拘捕，有些人被拘押的时间已经超过三年，其中一位日本公民在10个月前已经被中国司法机关判处12年有期徒刑。

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日本政府在处理与中国冲突问题时虽然是软硬兼施，但关键一条是要谨慎小心、拿捏到位。

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日本大使Kimihiro Ishikane在接受加拿大广播公司采访时说，与中国打交道需要有耐心、有耐力、而且要口径一致。此外还要了解应该向谁传递信息、什么时候传递信息、是用公开的方式还是用私下的方式传递信息，这些都会对外交努力是否能产生预期的效果带来影响。

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在Kovrig和Spavor这两位加拿大公民被中国司法机关以危害国家安全罪逮捕后，加拿大政府高官在与中国打交道时似乎在说话的时机和说话的对象方面选择适当，而且政府官员说话的口径很不一致，为此总理特鲁多还不得不炒掉加拿大驻华大使John McCallum。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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