房价高并没有把千禧年一代人逐出大城市

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虽然加拿大主要城市的高房价和高房租引发了人们对年轻人是否还承担得起城市昂贵住房费用的担心，但加拿大皇家银行RBC星期四发表的研究报告显示，高住房开支并没有造成年轻人逃离大城市的局面，而且大城市还在吸引更多的年轻人到那里工作和生活。

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该研究报告的作者、皇家银行高级经济师Robert Hogue指出，加拿大大城市中三个房价高的城市温哥华、多伦多和蒙特利尔市，仍然对年龄在20到34岁、进入组成家庭年龄的年轻人，或者那些被称作千禧年一代的年轻人有很大的吸引力，这三大城市的工作机会和丰富的生活环境继续吸引着年轻人前往那里落户。

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比如，每一个离开多伦多的年轻人就会有7个年轻人搬来多伦多居住，而温哥华和蒙特利尔每个离开的年轻人会换来12个新搬进来的年轻人。

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不过Robert Hogue认为，高房价仍然会对年轻人的生活带来影响，比如大城市的年轻人会更多的选择租房而不是买房。

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RCI with Jacqueline Hansen · CBC News

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