脸书再遇麻烦：加拿大隐私专员要将其告上法庭

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加拿大隐私专员丹尼尔·塞利恩（Daniel Therrien）与不列颠哥伦比亚省（BC省）隐私专员麦克·迈克沃伊（ Michael McEvoy）于本周四召开联合记者会，宣布会把社交媒体巨头脸书（Facebook）告上法庭，理由是其滥用其用户的个人隐私，违反了相关法律。

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加拿大专员：脸书保护隐私承诺是一句空话

塞利恩表示，他们经过调查发现，脸书公司的保护隐私承诺其实是一句空话。

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加拿大方面的这次调查与2016年美国大选期间，英国的剑桥分析（Cambridge Analytica）使用第三方程序盗取选民数据相关。当时，剑桥分析未经使用者同意，全球范围内盗取了8700万脸书用户数据，并利用这些信息帮助现任总统特朗普赢得大选。而特朗普的竞选高级顾问班农是剑桥分析的老板之一。

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目前，剑桥分析以及脸书在美国已经被告上了法庭。

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剑桥大学的教授Kogan设计了一个小软件，叫做“这是你的数码生活，This is Your Digital Life”，要求参与者回答一些问题。一旦有人下载了这个软件，软件设计者不仅仅可以得到下载者的个人信息，还能够得到下载者朋友圈，以及朋友的朋友的个人信息。

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加拿大政府的调查显示，在加拿大，一个叫做AggregateIQ（AIQ）的公司利用这个软件，盗取了超过62万加拿大人的信息。而之后，这些数据被交给了剑桥分析。

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加拿大隐私官员塞利恩称，加拿大人的隐私遭到侵犯。脸书称会对此负责。但我们看到，他们并没有为此负责。”

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隐私专员的报告显示，脸书至少违反了以下几项BC省法律：

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未取得用户有效授权而取得其个人信息； 未取得用户朋友有效授权而取得其个人信息； 没有足够的安全措施保护用户信息； 无法对其控制下的用户信息负责

一人下载，过千人遭殃

在记者会上，塞利恩举了一个加拿大北方地区的例子，来显示这种恶意盗取他人隐私的软件是如何运作的。

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在人烟稀少的加拿大北方地区，仅有一个人下载了这个“这是你的数码生活”的软件，结果导致超过1700脸书用户的个人信息被盗取。

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加拿大：会更严格立法保护公民隐私

在2016年脸书被爆出未经同意，窃取几千万用户信息曝光，并被利用影响美国大选以及英国脱欧公投的丑闻曝光之后，不少国家开始反思这些互联网以及社交媒体巨头，究竟在隐私保护方面做了多少？面对迅速兴起的互联网，政府在立法保护隐私方面做得是否足够？

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塞利恩表示，他们会把隐私保护专页从脸书上删除。而迈克沃伊表示，对脸书公司予以罚款处罚是一个重要的开始。

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加拿大民主机构部长古德（Karina Gould）表示，政府将开始讨论，完善社交媒体隐私保护法规。

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她说，我们清楚，社交媒体自我约束的时代已经结束。全世界的政府和民众都清楚，这些社交媒体巨头在利用个人信息，而他们又是如何被一些人恶意操控的。

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脸书：对加拿大的行动很失望

在得知加拿大方面决定把公司告上法庭之后，脸书公司发表声明，对加拿大隐私官员的报告表示失望。

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声明称，经过几个月非常善意地与加拿大政府沟通与谈判，对隐私官员认为问题还是没有得到解决，我们感到失望。没有证据显示，这些加拿大人的个人信息被送给了剑桥分析。而且，我们也在保护隐私方面做出了巨大改进。

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脸书在事件曝光之后曾承认，他们极大地破坏了用户的信任。

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新民主党：自由党和保守党与互联网巨头太暧昧

加拿大第三大政党新民主党却认为，加拿大早就应该开始制定更严格的隐私保护法律。

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新民主党的道德评论员安吉斯（Charlie Angus）表示，自由党与保守党一直同意这些互联网公司进行自我约束，而不是立法对其进行管理，是完全错误的。

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