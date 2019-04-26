加拿大隐私专员丹尼尔•塞利恩（右）与BC省隐私专员麦克•迈克沃伊于本周四召开联合记者会。CP/Adrian Wyld

脸书再遇麻烦：加拿大隐私专员要将其告上法庭

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 26 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大隐私专员丹尼尔·塞利恩（Daniel Therrien与不列颠哥伦比亚省（BC省）隐私专员麦克·迈克沃伊（ Michael McEvoy）于本周四召开联合记者会，宣布会把社交媒体巨头脸书（Facebook）告上法庭，理由是其滥用其用户的个人隐私，违反了相关法律。

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加拿大专员：脸书保护隐私承诺是一句空话
塞利恩表示，他们经过调查发现，脸书公司的保护隐私承诺其实是一句空话。

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加拿大方面的这次调查与2016年美国大选期间，英国的剑桥分析（Cambridge Analytica）使用第三方程序盗取选民数据相关。当时，剑桥分析未经使用者同意，全球范围内盗取了8700万脸书用户数据，并利用这些信息帮助现任总统特朗普赢得大选。而特朗普的竞选高级顾问班农是剑桥分析的老板之一。

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目前，剑桥分析以及脸书在美国已经被告上了法庭。

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剑桥大学的教授Kogan设计了一个小软件，叫做“这是你的数码生活，This is Your Digital Life”，要求参与者回答一些问题。一旦有人下载了这个软件，软件设计者不仅仅可以得到下载者的个人信息，还能够得到下载者朋友圈，以及朋友的朋友的个人信息。

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加拿大政府的调查显示，在加拿大，一个叫做AggregateIQ（AIQ）的公司利用这个软件，盗取了超过62万加拿大人的信息。而之后，这些数据被交给了剑桥分析。

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加拿大隐私官员塞利恩称，加拿大人的隐私遭到侵犯。脸书称会对此负责。但我们看到，他们并没有为此负责。”

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隐私专员的报告显示，脸书至少违反了以下几项BC省法律：

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  1. 未取得用户有效授权而取得其个人信息；
  2. 未取得用户朋友有效授权而取得其个人信息；
  3. 没有足够的安全措施保护用户信息；
  4. 无法对其控制下的用户信息负责

一人下载，过千人遭殃
在记者会上，塞利恩举了一个加拿大北方地区的例子，来显示这种恶意盗取他人隐私的软件是如何运作的。

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在人烟稀少的加拿大北方地区，仅有一个人下载了这个“这是你的数码生活”的软件，结果导致超过1700脸书用户的个人信息被盗取。

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加拿大：会更严格立法保护公民隐私
在2016年脸书被爆出未经同意，窃取几千万用户信息曝光，并被利用影响美国大选以及英国脱欧公投的丑闻曝光之后，不少国家开始反思这些互联网以及社交媒体巨头，究竟在隐私保护方面做了多少？面对迅速兴起的互联网，政府在立法保护隐私方面做得是否足够？

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塞利恩表示，他们会把隐私保护专页从脸书上删除。而迈克沃伊表示，对脸书公司予以罚款处罚是一个重要的开始。

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加拿大民主机构部长古德（Karina Gould）表示，政府将开始讨论，完善社交媒体隐私保护法规。

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她说，我们清楚，社交媒体自我约束的时代已经结束。全世界的政府和民众都清楚，这些社交媒体巨头在利用个人信息，而他们又是如何被一些人恶意操控的。

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脸书：对加拿大的行动很失望
在得知加拿大方面决定把公司告上法庭之后，脸书公司发表声明，对加拿大隐私官员的报告表示失望。

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声明称，经过几个月非常善意地与加拿大政府沟通与谈判，对隐私官员认为问题还是没有得到解决，我们感到失望。没有证据显示，这些加拿大人的个人信息被送给了剑桥分析。而且，我们也在保护隐私方面做出了巨大改进。

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脸书在事件曝光之后曾承认，他们极大地破坏了用户的信任。

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FILE – In this March 29, 2018, file photo, the logo for Facebook appears on screens at the Nasdaq MarketSite in New York’s Times Square. Chinese mobile phone maker Huawei says it has never collected or stored Facebook user data, after the social media giant acknowledged it shared such data with Huawei and other manufacturers. (AP Photo/Richard Drew, File)

新民主党：自由党和保守党与互联网巨头太暧昧
加拿大第三大政党新民主党却认为，加拿大早就应该开始制定更严格的隐私保护法律。

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新民主党的道德评论员安吉斯（Charlie Angus）表示，自由党与保守党一直同意这些互联网公司进行自我约束，而不是立法对其进行管理，是完全错误的。

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