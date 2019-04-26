初步估计31亿加元：加拿大联邦政府本财政年度头11个月的财政盈余

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根据加拿大财政部的数据，从2018年4月到2019年2月这十一个月里，加拿大政府有31亿加元的财政盈余。这意味着本财政年度的联邦财政状况将会好于预期。政府原来预测今年的财政赤字为149亿加元。

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上一个财政年度同期，联邦账目上亏空60亿加元。

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报告说，本财政年度头十一个月的联邦财政收入比上一年同期增加了235亿加元，增幅为8.5%。同一时期的开支增加了127亿加元，增幅4.8%。增加的收入主要来自税收和就业保险保费。增加的支出主要用于各种项目经费和向省市级政府及个人的转账。

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根据加拿大统计局的数据，加拿大GDP今年年初增长了0.3%。虽然增幅不大，但好于原来的零增长预测。

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财政部上个月曾预测，加拿大联邦政府下一个财政年度的财政赤字为198亿加元。

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（RCI with CP）

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