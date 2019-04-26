加拿大企业界敦促各党：竞选不要在移民话题上煽风点火

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每到选举，各党领导人都会找一个或几个被认为是最有号召力的议题来争取选票。他们有时成功，例如最近当选的阿尔伯塔省进步保守党领袖肯尼（Jason Kenny）承诺振兴该省能源业。也有失败的例子，例如2014年魁北克省选中魁北克党提出的价值观宪章草案。

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现在加拿大联邦各政党都已在为今年十月的大选做准备。代表加拿大企业高管的游说组织加拿大商业理事会（BCC）发出呼吁，敦促各党不要在移民话题上煽风点火。该理事会主席海德 (Goldy Hyder) 星期四（4月25日）告诉媒体，他已经向各党领袖尽可能直率地表明态度：“请你们千万要抵抗诱惑，竞选不要拿移民话题做文章。”

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加拿大商业理事会主席海德 (CP/AP, Theodore Kaye, AP Images for the Asia Pacific Foundation of Canada)

这确实是一个很大的诱惑。因为所有的政治辩论和民调都显示，移民、难民和边境安全都是加拿大时下的热门话题。根据最近的一次EKOS民调结果，尽管反对移民的人数没有明显变化。但是认为加拿大的有色少数族裔太多的人却明显增加。

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海德说，他和商业理事会的成员们明白移民已经成为一个复杂的政治话题，他们担心的是公众会轻易滑向仇外情绪。

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他表示，加拿大离“真正的人口压力点”还有十年。基于经济理由，他希望加拿大继续向移民敞开大门。

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海德是“世纪行动倡议”组织的发起人之一。该组织主张在22世纪到来以前把加拿大人口增加到一个亿。加拿大目前大约有3700百万人口。

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（RCI with CP，Andy Blatchford）

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