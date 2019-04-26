得大于失：加拿大预算监督机构证实，普通家庭获得碳税补贴大于支出

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加拿大联邦政府征收的碳税收入预计在五年内下降，因企业碳排放会逐渐减少。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的预算监督机构表示，他们同意联邦政府的说法，征收碳税之后，加拿大民众得到补贴的会比支付的税多。

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从本月开始，加拿大联邦政府向四个拒不实施碳税政策的省份征收联邦碳税，每一吨的二氧化碳排放将征收20元碳税。

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加拿大议会预算监督办公室的分析称，今年，联邦的这项碳税将会带来24亿的收入，另外，对于大排放量的工业企业实施的税收将带来2亿加元收入。

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到了2022年至2023年财政年度，当联邦碳税到达50元一吨的时候，政府的碳税收入会上升至58亿元，大排放企业碳税收入达到近4亿5千万。

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这两个数字与自由党政府财政部自己的预测非常接近。

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这四个省份包括萨斯喀彻温，曼尼托巴，安大略，以及新不伦瑞克省。

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90%碳税收入返还给民众，得比失多

联邦政府承诺，90%的碳税收入将会返还给上面提及的四个省的民众。目前，这一承诺已经通过了立法。



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预算监督委员会的预测报告还称，除了收入最高的20%人群，余下的民众都将从联邦政府的碳税补贴中获得更多，也就是说，80%的民众得到的补贴比支付的税收高。

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尽管碳税补贴的数额是不变的，但是，富有的20%家庭会住在更大的房子里，使用有更多更大型的车辆，使用更多的汽油，因而支付的税收更多。

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具体数字如下：

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萨斯喀彻温，普通家庭今年缴纳的碳税平均为425加元，而联邦补贴将会达到598元。

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安大略省，每户平均碳税为256元，而得到的联邦碳税补贴是300元。

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曼尼托巴省，每户民众支付碳税为260元，联邦碳税补贴为336元；

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新不伦瑞克省，每户民众支付碳税平均为193元，政府补贴为248元。

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同时，普通家庭因为碳税而得到的联邦政府补贴也逐年增加。

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此外，还有预测称，加拿大联邦政府征收的碳税收入在五年内开始下降，原因是大企业碳排放会因为缴税逐渐下降。

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是否征收碳税目前已经成为了一个重要的政治议题，预计在十月的联邦大选中，民众会用选票来决定究竟是否支持这一政策。

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