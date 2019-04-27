嘿！谷歌，给我讲个故事！谷歌智能助理现在可以在手机上讲故事

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一年前，你开始可以让Google Home智能音箱上的Google智能助理给你的孩子读一个故事。

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现在更进一步，4月27日，美国全国讲故事日 – national storytelling day, 谷歌智能助手也将这“讲故事”功能引入安卓和iOS手机。它将在美国、英国、加拿大、澳大利亚和印度提供英语版本故事。

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就像谷歌智能音箱为人所知的“讲一个笑话”功能。你只需说，“嘿，谷歌，给我讲个故事。” 谷歌语音助手就可以给你讲一个保证“政治正确”的故事。

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如果你想让孩子们在漫长的一天后准备睡觉，你也可以试试 “嘿，谷歌，给我讲个睡前故事。” 提示：需要安装最新版本的安卓或iOS谷歌图书才能听到这些精彩的故事。

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美国家庭可以通过Google Home智能音箱提供的一个叫做“朗读”的功能，让故事时间变得更神奇。当家长大声朗读精选的迪斯尼《Little Golden Books》时，语音助理会自动给你的故事添加音效。

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“朗读”功能适用于以下Little Golden Books:

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三只小猪

爱丽丝梦游仙境

灰姑娘

椰子树

小杰的攻击

米老鼠和他的宇宙飞船

海洋奇缘

玩具总动员3

彼得潘

明星工程师阿亚拉

阿拉丁

狮子王

木兰

冰雪女王

米奇的圣诞颂歌

米老鼠去圣诞购物

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另外，谷歌语音助理还可以为你读一本谷歌图书的有声读物。只要确保登录你的谷歌图书账户，然后说“嘿，谷歌，读《夏洛特的网》” 或者任何有声读物的标题。书单里包括孩子们最爱的艾伦·亚历山大·米恩的《小熊维尼故事集》。

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在美国、澳大利亚、加拿大和英国，谷歌助理提供英语有声读物。除了英语之外，还有德语和日语的读物供您选择。

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如果要听美国各地真实的人讲述NPR的短篇故事，只要说“嘿，谷歌，给我讲一个故事会的故事”。

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如果你对如果你想和孩子们进行有趣的语音互动冒险，可以试试 “嘿，谷歌，和米老鼠故事时间谈谈”，或者您想和汽车动画人物 Lightning McQueen交谈，你只需说，“嘿，谷歌，和汽车冒险谈谈。”

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