Photo by Nong Vang on Unsplash

嘿！谷歌，给我讲个故事！谷歌智能助理现在可以在手机上讲故事

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 27 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一年前，你开始可以让Google Home智能音箱上的Google智能助理给你的孩子读一个故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在更进一步，4月27日，美国全国讲故事日 – national storytelling day, 谷歌智能助手也将这“讲故事”功能引入安卓和iOS手机。它将在美国、英国、加拿大、澳大利亚和印度提供英语版本故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就像谷歌智能音箱为人所知的“讲一个笑话”功能。你只需说，“嘿，谷歌，给我讲个故事。” 谷歌语音助手就可以给你讲一个保证“政治正确”的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果你想让孩子们在漫长的一天后准备睡觉，你也可以试试 “嘿，谷歌，给我讲个睡前故事。” 提示：需要安装最新版本的安卓或iOS谷歌图书才能听到这些精彩的故事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌Home是谷歌主打智能音箱。Photo Credit: Google

美国家庭可以通过Google Home智能音箱提供的一个叫做“朗读”的功能，让故事时间变得更神奇。当家长大声朗读精选的迪斯尼《Little Golden Books》时，语音助理会自动给你的故事添加音效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“朗读”功能适用于以下Little Golden Books:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

三只小猪
爱丽丝梦游仙境
灰姑娘
椰子树
小杰的攻击
米老鼠和他的宇宙飞船
海洋奇缘
玩具总动员3
彼得潘
明星工程师阿亚拉
阿拉丁
狮子王
木兰
冰雪女王
米奇的圣诞颂歌
米老鼠去圣诞购物

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，谷歌语音助理还可以为你读一本谷歌图书的有声读物。只要确保登录你的谷歌图书账户，然后说“嘿，谷歌，读《夏洛特的网》” 或者任何有声读物的标题。书单里包括孩子们最爱的艾伦·亚历山大·米恩的《小熊维尼故事集》。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国、澳大利亚、加拿大和英国，谷歌助理提供英语有声读物。除了英语之外，还有德语和日语的读物供您选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果要听美国各地真实的人讲述NPR的短篇故事，只要说“嘿，谷歌，给我讲一个故事会的故事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果你对如果你想和孩子们进行有趣的语音互动冒险，可以试试 “嘿，谷歌，和米老鼠故事时间谈谈”，或者您想和汽车动画人物 Lightning McQueen交谈，你只需说，“嘿，谷歌，和汽车冒险谈谈。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 因特网与科技

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Facebook Stories : comment créer des photos en 3D?

RCI | English

What's making the muskoxen sick on Victoria Island? – Eye on the Arctic video archive

RCI | Español

Adicción al teléfono inteligente: el CEO de Apple cuenta su estrategia para contrarrestarla

العربية | RCI

نصائح لتفادي مشاكل بطارية الهاتف المحمول