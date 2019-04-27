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从车轮出现之前，直到实现移民火星和以几倍于光速的速度进行星际旅行之后，对发明创造的追求一直存在于我们的基因里，并将永远存在下去。

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人类不断地寻找，找到，发明，提出问题并再次发明。

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看看正在玩耍的孩子们吧。有多少次我们听到：“我们把这个当成……”，然后游戏便开始了。棍子上绑块布就是集结的旗号，有一个纸箱就可以驾船勇敢地对抗惊涛骇浪…… 而游戏室在探险过程中变成了一个藏有宝藏的荒岛。

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正是在这样的想像中，观念开始成形，“为什么不呢”在创造精神里开始发芽。从高压线到花生酱：加拿大的发明创造

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