加拿大首都渥太华发大水，蒙特利尔延长紧急状态

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2019 年的春洪来势汹汹，加拿大多个地方遭遇水灾，首都渥太华市、魁北克省的蒙特利尔市都宣布进入紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省十几个城市相继宣布了紧急状态，除了首都渥太华市外，还有Huntsville市、Bracebridge市、Clarence‑Rockland 市等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略省，“应急准备和紧急管理法”授权市政当局保护危机地区居民的财产、健康和安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，在紧急状态法下，市政当局可以要求公民出于安全而必须撤离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华河

对于生活在渥太华河（Ottawa River）沿岸的人们来说，过去两周可谓是伤心耗神的两周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4 月16日，负责管理河流水库的渥太华河流域规划委员会（ORRPB）发布了第一次洪水预警。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时该委员会标出了可能发水的地区，并说水位有可能达到2017年4月洪灾时水位的高度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月25日，渥太华市宣布进入紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4 月 28 日，渥太华河的水位在渥太华市、安大略省 Arnprior 附近的上游等地方达到了创纪录高度，升到自1950年以来从未有过的高度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在渥太华河沿岸，居民们、志愿者们、军人们在继续堆沙袋，当地官员说水位可能还没有达到最高峰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省的蒙特利尔市于上周五（4月26日）宣布进入紧急状态，与安省一样，紧急状态法授权当地官员对居民进行强制性紧急撤离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在周日（4月28日）举行的市政厅会议上，市长普朗特 （Valérie Plante）宣布把紧急状态一直延续到星期四（5月2日）下午。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔主要是北部一些社区受到影响，这个周末水位的上升没有想象地那么高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于许多人来说，2017年大洪水的痛可回忆还没过去，有些人刚把自己在2017年水灾中受损的房屋修好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada