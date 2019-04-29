特鲁多在渥太华洪区填沙袋，却遭志愿者批评 “碍事”

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上星期六 (4月27日 )，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）带着儿子到渥太华的一个洪灾区填沙袋，但却遭到一名志愿者的当面批评。

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加拿大广播公司报道说，特鲁多上周六在安大略省渥太华河的 Constance Bay 帮助填沙袋，然后与一些救灾的军人照相，这时一名男子走过来对他大声质问。

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报道说，这名男子说自己是一位志愿者，他指责特鲁多来这儿是为了 “拍照”，并指责特鲁多带来的保安阻碍了人们拿沙袋。

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这名男子质问特鲁多，“你知道你让拿沙袋的人等了多长时间？ 你在这里照相，我一直在排队等着拿沙袋，等了30分钟”。

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特鲁多回答说，他的目的是鼓励更多的加拿大人做志愿者。

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之后，总理的行政助理Philip Proulx在Twitter上表示，加拿大皇家骑警证实，特鲁多的来到 “没有使送沙袋的卡车被阻”。

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在一封电子邮件中，皇家骑警也向加拿大广播公司证实，特鲁多的警察车队 “在今天的访问期间没有造成任何延误”。

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（RCI with CBC）

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