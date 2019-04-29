加拿大知名华裔作家崔维新周日去世

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加拿大知名华裔作家崔维新（Wayson Choy）星期日去世。他的代理人丹尼斯·布库斯基（Denise Bukowski）在推特上宣布这一消息说，他是在自己床上过世的， 终年80岁。

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崔维新1939年出生于温哥华，是加拿大最早用英语创作的华裔加拿大人之一。他在温哥华的唐人街度过了童年时代， 中学就读于格拉德斯通中学，后来到不列颠·哥伦比亚大学学习文学创作。

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1962年，崔维新迁居多伦多，从1967年至2004年在亨伯学院（Humber School for Writers）教授文学。1999年至2002年，他曾担任多伦多Cahoots剧院公司的总裁。

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崔维新被称作的是‘最会讲故事的人’。虽然并不多产，但作品富有丰富的的想象力。他最早的成名作是1995年出版的长篇小说《玉牡丹》（The Jade Peony）。那是他耗时18年完成的第一部小说，描述了早期唐人街的生活状况，以及华人在加拿大的困境和奋斗历程。该书后来获得多项文学奖， 包括温哥华图书大奖、不列颠·哥伦比亚省乔治·伍德科克终生成就奖；2010年在加拿大广播公司书评节目中列入最终候选书目；还被《加拿大文学评论》评为从1945年至2004年间加拿大出版的最有影响力的书籍之一。

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崔维新的另外三部小说也都基于华人移民生活，并带有他个人人生经历的影子。1999年出版的《纸影》（Paper Shadow）基于他了解到自己是被领养的孩子，入围当年的总督文学奖非小说类奖项；2004年出版的《所有重要之事》（All That Matters) 则获得吉勒文学奖提名。再后来出版的小说《一息尚存》（Not Yet）则更类似于自传体，涉及到对身份的困惑和有关死亡的体验。

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崔维新也是最早公开自己同性恋身份的加国华人，参与了很多反歧视和为同性恋争取平等权利的活动。除此之外他也大力推崇多元文化，他的名言之一就是“存异之团结”（Unity Through Diversity）。

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2005年，崔维新还被授予加拿大勋章。

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