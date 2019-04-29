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加拿大东部几个省份在与洪水“作战”，而平原省份萨斯喀彻温则下起来大雪。

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位于里贾纳市和萨斯卡通市之间的TransCanada高速公路（1号高速公路）和11号高速公路都路况不易，部分路段路面条件湿滑和有冰分，还有些路段由于飘雪而造成能见度不佳。

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周日 TransCanada（1号高速公路）还一度关闭了几个小时，但现在已经重新开放。

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当地有关部门说，在萨省的中南部，在 Swift Current，Chaplin，Assiniboia，Rockglen和Cadillac市之间的地区，建议人们减少出门。

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由于大雪，位于 Maple Creek 西南约130 公里处的 Willow Creek 过境点，在周日关闭，但预计周一会重新开放。

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有关萨斯喀彻温省的公路路况，请进入 Highway Hotline 查看最新信息

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（RCI with CBC）

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