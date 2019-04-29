继油菜籽之后，加拿大豌豆、大豆和猪肉在中国港口遇阻

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从加拿大运往中国的豌豆和大豆受到中国海关更严格的检查。层层障碍让一些中国进口商放弃购买加拿大产品，同时也迫使正在准备春耕的加拿大农场主计划改种其他作物。此外还有加拿大猪肉因货运表格不合规定受阻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前中国海关取消了几家加拿大公司的油菜籽出口许可，中国买主在过去几个星期中取消了至少十船油菜籽的订单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大出口公司DG Global的总裁格林（Dwight Gerling）说，过去对大豆的海关检查一般只需要几天，但是今年年初以来可以拖到三个星期。一个中国买主告诉他，中国政府的检验官员在他运过去的34个集装箱里发现了蚂蚁。他认为中国官员是在向本国买主释放信号：“你买加拿大的东西，我们就会让你日子难过。”这一招正在奏效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大豆对中国出口逐年增加，2018年出口额达到17亿加元。但目前格林的公司已经暂停向中国运大豆，而是转向其他东南亚国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

向中国出口豌豆的多伦多出口商克鲁兹（Taimy Cruz）说，他们的产品也被非常仔细地检查。尽管到目前为止还没有被退货，但是为避免风险，他们决定转向印度和南美市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国去年进口了7亿1800万加元的加拿大豌豆，5亿1400万加元的猪肉，27亿加元的油菜籽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）敦促联邦政府提高现金预支项目的贷款额帮助油菜籽农场，并向世界贸易组织提出正式投诉。加拿大总理特鲁多表示，对油菜籽农场的资助计划将在几天后正式宣布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Thomson Reuters, CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada