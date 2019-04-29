菲律宾环保组织开始在加拿大使馆前示威，要求加拿大运回垃圾

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从星期一开始，菲律宾的一些环保组织开始在加拿大大使馆前抗议示威，要求加拿大尽快运回堆在港口的装满垃圾的集装箱。菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特的发言人则说，如果加拿大再不尽快运回这些垃圾，那两国间70年的外交关系将要面对很大风险。

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这位名叫萨瓦多尔·帕内洛（ Salvador Panelo）的发言人是在接受菲律宾媒体采访时作出这一表态的。他说，届时两国间的密切关系将“化为乌有”。

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六七十个装满加拿大垃圾的集装箱已经堆在马尼拉附近的港口快六年了。

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一个多星期前，菲律宾总统杜特尔特曾就此威胁说，如果一个星期之内加拿大再不运走这些垃圾，就要对加拿大“宣战”。

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加拿大官员则首次表示愿意就此问题与菲律宾协商。而帕内洛认为加拿大的回应“虽然迅速但概念模糊”。

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以前加拿大曾一再试图说服菲律宾，同意就地处理那些垃圾。但两国的环保组织都认为，将垃圾倾销海外已经违反了国际上的相关法规，如果继续留在菲律宾则是开了一个坏先例。

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菲律宾的环境组织联盟从2014年以来就一直在游说政府，要让加拿大运回这些垃圾。

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