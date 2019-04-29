谈中国，谈美国：日本首相安倍晋三访问加拿大

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日本首相安倍晋三在刚刚过去的周末访问加拿大，星期六（4月27日）携夫人出席加拿大总理特鲁多夫妇的私人晚宴，星期天上午先和特鲁多单独会面，然后两人和一些官员举行范围更大的会谈。加方与会者包括外长、财长和驻日大使。

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日本驻加大使石兼公博在这次会谈前接受CBC采访时已经表示，鉴于两国所面临的挑战，日本和加拿大亟待加强双边关系。这正是安倍此行目的。而最近和中美两大贸易伙伴都有摩擦的特鲁多也很高兴有机会欢迎和展示这个重要的国际盟友，并就他们共同面对的头痛问题交流经验。

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和中国的关系

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和中国的关系是这次会谈的一个重要话题。特鲁多说，加拿大和日本都必须对中国把自己的做事方式强加于其他国家的企图保持警惕。安倍说，日本和加拿大一样维护自由、人权和法治等普世价值。他坦率地表示，日本和加拿大一样，都在和中国的关系上面临挑战。但是他也强调和中国保持关系的重要性，认为国际社会应该联合起来，共同鼓励中国“发挥建设性作用”。

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特鲁多在讲话中两次出现口误，把“加拿大和日本”说成“加拿大和中国”。

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泛太平洋协议让加拿大牛肉和猪肉进入日本市场

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特鲁多和安倍都高度评价去年签署的新版泛太平洋协议（CPTPP）。特鲁多说，该协议生效后，加拿大出口到日本的牛肉和猪肉在过去几个月里大幅度增加，让许多牧场主受益。

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安倍同意CPTTP让日本消费者可以买到更多“高质量的加拿大产品”。他同时也希望有更多日本产品进入加拿大市场。

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在和美国的关系上立场相近

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泛太平洋协议在美国2017年1月宣布退出后险些胎死腹中。日本和加拿大都曾为它的复活努力。作为国力中等的国家，两国都不希望看到国际组织和国际秩序被削弱。加拿大和日本都是最早加入法德首倡的“多边主义联盟”的创始成员国。该联盟最重要的宗旨之一就是支持联合国、世界贸易组织和北约等国际合作组织，抗衡美国的单边主义和贸易保护主义对国际秩序的冲击。

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安倍说，日本和加拿大在和美国的关系上有着相同的看法，应该加强合作，鼓励美国继续担起自由世界领袖的责任。

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安倍和特朗普私交不错。在星期六前往特鲁多的湖边别墅前几个小时，他和特朗普在其私人庄园打了一场高尔夫球，前一天还受邀参加了特朗普夫人的白宫生日宴。但是日本和加拿大一样，钢材和铝材被美国征收高额关税。另外，特朗普也威胁要对日本汽车加征关税。

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和加拿大的“安全合作”

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安倍表示，他很高兴看到日本和加拿大的双边关系在不同领域都在发展，“包括经济合作与安全合作”。

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在安倍到达渥太华之前，已有加拿大军事专家分析说，日本希望加拿大在亚太地区发挥更大作用。加拿大国际事务研究所的防务专家佩里（Dave Perry）在接受CBC采访时表示，日本的北边是局势多变的朝鲜半岛，南边是在南海扩张势力的中国，因此倍感威胁。

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他认为加拿大和日本在亚太战略上的立场是相近的，都希望保证这个地区的自由贸易和自由航运。美国海军为此奠定了基础，但是今后美国是否靠得住，现在有点说不准。

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加拿大海军去年11月首次派出一艘护卫舰和一艘补给舰参加了美日2019年“利剑”军事演习。特鲁多表示将继续为监视朝鲜军事活动提供协助。

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安倍今年6月份将在大阪为今年的G20峰会做东道主。他昨天特意提到特鲁多去年在魁北克为七国峰会做东时的“领导能力”，客气地表示他到时候会需要特鲁多的帮助。

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（RCI with CBC News, Elise von Scheel, Murray Brewster, CP, Mike Blanchfield）

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