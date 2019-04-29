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安大略省修订省提名移民计划以吸引技术工人，专家之看法

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 29 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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安大略省保守党政府在2019年预算案中提出修订省提名移民计划，创建一个“专门的流程，以帮助安大略省的技术公司吸引高技能员工”。

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这一政策在安省北部的一些小城镇地区受到欢迎。安省北方发展政策项目主席查理斯·西特维尔（Charles Cirtwill）说：“我们觉得这是一个很好的开端， 现在需要具体操作部门， 如行业联合会等尽快具体落实”。

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省经济发展与促进就业部也发表声明中说：“许多科技公司的业务发展需要特定的人才，而他们很难在安大略省或加拿大找到”。声明还引用了加拿大信息和通信技术委员会的一份报告中的数据，该报告称，到2021年，加拿大技术工人缺口将达到22万人左右。

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ApplyBoard的首席执行官兼联合创始人Martin Basiri（CBC)

在现实中，确实有一些新科技公司面临招聘问题。马丁·巴斯里（Martin Basiri）是安省滑铁卢的科技公司ApplyBoard的首席执行官兼联合创始人。该公司这两年扩张很快。去年就从35人增长到140人。现在员工总数已达170人，但招聘并未结束，还需要大约70名员工。巴斯里说他的公司已开始从美国、巴西和俄罗斯招聘员工：“我们的产品要面对全球的竞争，我们也需要网罗全球的人才”。

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安省北部商业联合会兼移民事务主委尼尔·米尔纳（Neil Milner）说：“ 劳动力短缺，尤其是技术工人短缺是一个长期困扰我们的问题，今年的调查结果仍然是这样”。

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加拿大广播公司的记者就此采访了滑铁卢大学经济学教授麦考尔·斯库特鲁（Mikal Skuterud），听听他从专家角度的分析。

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滑铁卢大学经济学教授Mikal Skuterud（网络图片）

高科技人才短缺问题确实存在， 但并不严重

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斯库特鲁教授认为，加拿大统计局关于各地区科技行业职位空缺的数据需要深度解读。根据2016年人口普查的结果，高科技行业的职位空缺确实高于省级其他行业平均水平，这也是政府采取新措施的依据。但以基奇纳和滑铁卢地区为例，过去三年多的职位空缺略有上升趋势，但并没有爆炸性增长。

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斯库鲁特分析说： “如果真的职位空缺很严重的话，那随之而来的应是雇主争夺稀缺人才，以更高的工资吸引他们，但我们并未见到工资的明显增长”。换句话说，“政府提出的新的省提名移民计划，更多是让公司受益。因为当劳动力市场充裕时，公司就不需要用高薪来争夺人才。新的移民计划将有助于培养这种环境”。

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这位滑铁卢大学经济学教授也提到二十年前的互联网公司倒闭潮。他说，在20世纪90年代，联邦政府通过联邦技术工人移民计划接受了大批高科技工作者，这导致技术工人数量大幅增加。但在新移民大幅增加之后不久就发生了21世纪初的互联网倒闭潮。那些具备高科技技能的移民一下失去工作，生活受到经济衰退的严重影响，要花很长时间才能调整过来”。

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(Mike Blake/Reuters)

就在今年2月份，由联邦政府资助的一个高科技智能眼镜创业公司也出现类似情况。联邦政府在2018年11月同意向该公司提供贷款2400万加元，计划打造一个具有全球竞争力的智能眼镜公司，并创建230个工作职位。该公司在去年底大批招聘，才半年多又开始裁减员工。 联邦政府也已停止为其供款。记者致电该公司希望了解具体情况，但被该公司拒绝。

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推行新的移民计划需要谨慎行事

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斯库鲁特教授说，虽然省提名移民计划人数有限，不太可能像联邦政府在九十年代那样吸引大批网络人才，但也需要谨慎从事，不能在短时间内急剧扩大招收某一类技术人才，同时也要为新移民创造成功的条件，这一点非常重要。

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他说：“新移民会面对很多挑战，其中一个我们经常忽视的是移民配偶，他们原来可能是医生或律师，很难在加拿大继续从事他们的专业工作”。因此，政府应该密切关注新计划接收来的移民调整情况。“我们应该跟踪了解这些省提名移民在工作方面的表现，也尽量努力支持他们的配偶尽早进入当地劳动力市场”。

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