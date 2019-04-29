家有草坪要注意：大温自星期三5月1日起开始实行节水规定

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干热天气即将到来。BC省大温地区的限制用水规定将从星期三（5月1日）开始实行。居民按门牌号码单双分开，每星期只有两天早上从4点到9点可以给草地浇水。双号门牌星期三和星期六，单号门牌星期四和星期天。

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如果是公司、机构等非住宅建筑的草地，双号门牌的浇水时间是星期一的凌晨1点到6点和星期五的凌晨4点到早上9点。单号门牌是星期二的凌晨1点到6点和星期五的凌晨4点到早上9点。

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但如果是浇树、灌木和花，任何一天都可进行。用洒水器的话，住宅为早上4点到9点，非住宅为凌晨1点到9点。洒水器须有自动关闭装置。如果用手持喷壶或滴灌则不限时。

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大温有关官员表示，限制用水规定可以在枯水期有限减缓当地供水系统的压力。草地每星期浇一小时水就可保持健康。

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（RCI with CBC News, Joel Ballard）

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