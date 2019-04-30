加拿大从沙特进口原油不断上升

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过去 5 年来，加拿大从沙特阿拉伯进口的石油量一直在稳步上升。

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加拿大广播公司报道说，加拿大与沙特的外交关系恶化似乎没有对加拿大进口沙特原油产生任何影响，根据加拿大统计局的贸易数据，自 2014 年以来，加拿大从沙特阿拉伯进口的总量增加了 66%。

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加拿大与沙特之间的外交争议始于 2018 年 8 月，在争议开始前的 2017 年，加拿大公司从沙特进口了 590 万立方米的原油，价值 25 亿加元，而在2018年，加拿大公司花费 35.4亿加元进口了 640 万立方米的沙特石油。

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去年 8 月加拿大和沙特阿拉伯之间的外交争端开始时，沙特能源部长Khalid al-Falih 曾表示，沙特的石油出口不会受到影响。

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卡尔加里咨询公司 – 全球可持续发展研究（ Global Sustainability Research）公司的总裁大卫·休斯 （David Hughes）说，2019年1月，沙特石油占加拿大消费原油总量的约 10%，高于 2017年同期的约 8%。

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沙特阿拉伯是加拿大的第二大外国石油来源国，仅次于美国。

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（RCI with CBC）

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