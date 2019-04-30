曼尼托巴省一名被错判坐牢14年的男子获得1450万元的赔偿

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星期一下午，曼尼托巴省司法部确认，已经与被错判入狱的基里·昂格尔（Kyle Unger） 达成庭外和解协议，向昂格尔赔偿1450万加元。省司法部长克里夫·卡伦（Cliff Cullen）的新闻秘书对媒体说，此项协议的条款保密。

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安格尔曾被判强奸并杀害一名少女，坐了14年牢。

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1990年，在曼尼托巴省的Roseisle市，一名16岁的少女格雷尼尔遭到强奸后被灭口。当时此案在社会上引发高度关注，警方也面临着破案的巨大压力。

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警方在侦查过程中放蛇装扮成黑社会成员，接近安格尔并诱导他说，加入黑帮就有花不完的钱，而要加入黑帮的条件之一是必须犯过罪，而且是较严重的罪。安格尔当时需要金钱，于是就说是他强奸并杀死了16岁少女格雷尼尔。尽管他所讲述的犯罪细节与实际情况并不一致，但法院还是以他的讲述为依据，做出刑事判决，将其关进了监狱。

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后来一名联邦检察官经过深入调查发现此案是错判，最后联邦政府司法部长也裁定安格尔是被错误定罪的，于是2009年宣布将其无罪释放。

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安格尔出狱后在2011年提出诉讼，状告加拿大皇家骑警和省级司法官员，要求赔偿。其中包括一名前曼尼托巴省的检察官，他承办的案件中另有三件谋杀案后来被推翻。

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安格尔告诉记者，他当时谎称犯罪是因为他年轻、天真，又非常需要钱。

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加拿大皇家骑警方面和现任联邦司法部长戴维·拉米提(David Lametti)都还没有对此庭外和解协议发表任何评论。

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