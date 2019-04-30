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加拿大为争安理会席位舍得花钱

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 30 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多的自由党政府执政后的一个目标是让加拿大在2021年获得联合国安理会非常任理事国的一个轮值席位，为此在过去三年中已经花费了大笔经费进行宣传和公关活动。

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特鲁多的一个目标

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现在距投票决定哪个国家能够获得联合国安理会非常任理事国席位的投票还有一年时间，加拿大联邦政府更是加紧了努力。

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联合国安理会有15个席位，其中美国、俄国、中国、英国和法国是常任理事国，剩下的10个轮值席位由哪个国家出任由联合国大会投票产生。

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自第二次世界大战结束以来，加拿大几乎在每个十年段中都会获得一次联合国安理会轮值席位的机会，只有在1946年和2010年两次加拿大竞选安理会轮值席位的努力归于失败。

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Chip East/Reuters

花钱公关

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加拿大广播公司根据联邦政府信息公开法案获得的信息显示，自2016年以来，自由党政府为争取获得联合国安理会非常任理事国的轮值席位已经花了150万加元的费用，其中1百万加元是在过去10个月中花掉的，包括购买礼物送给外国官员的开支和雇佣11位政府官员专门负责加拿大争取联合国安理会非常任理事国席位项目的工资开支。

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不过，这些钱与加拿大角逐1998年联合国安理会非常任理事国席位时所花的1千万加元的费用相比还是少得太多了。

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澳大利亚政府为了竞争2012年安理会非常任理事国的轮值席位花了2500万元。

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对国家的好处

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加拿大常住联合国大使Marc-Andre Blanchard认为，花点钱为加拿大争取在联合国安理会非常任理事国的一个轮值席位是值得的，对加拿大和加拿大民众都是有利的，这有助于扩大加拿大在世界事务中的影响力。

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加拿大前常驻联合国大使Paul Heinbecker接受加拿大广播公司采访 / CBC

加拿大前常驻联合国大使Paul Heinbecker在接受加拿大广播公司采访时指出，联合国安理会尽管被批评为没有效率、被5大常任理事国互相争斗和使用否决权搞得几乎难以办成如何事情，但安理会仍然是世界主要事务被提出并被讨论的地方。上一次加拿大出任联合国安理会非常任理事国轮值会员国时提出的禁止“血钻石”交易的动议就在很大程度上限制了非洲国家军阀利用非法钻石贸易筹集战争经费的问题。

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Paul Heinbecker还举例说，只要联邦政府总理敢作敢当，加拿大在安理会也可以跟美国唱反调。比如在伊拉克战争前美国政府急于得到联合国安理会的授权对伊拉克开战，但加拿大政府主张用外交手段解决问题；当时美国施压要加拿大召回其常驻联合国大使，他为此打电话给加拿大总理告诉他美国对加拿大的立场很不满，时任加拿大总理克雷蒂安在电话中说，你是不是壮汉？是壮汉就告诉美国人“去死吧go to the hell”。

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光花钱不够

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加拿大国际事务研究所副主任David Perry认为，加拿大为竞争联合国安理会非常任理事国的轮值席位花些钱是应该的，但问题是联邦政府并没有拿出明确的说法告诉加拿大民众为什么得到安理会轮值席位对加拿大有好处，也没有见到加拿大总理特鲁多和外长为此在联合国积极活动的身影；这不利于加拿大在获得安理会轮值席位的问题上得到国内民众的理解和获得外国友邦的支持。

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这次加拿大面临的主要竞争对手是爱尔兰和挪威。挪威是世界各国中在对外援助方面最慷慨的国家之一，把GDP1%用于对外援助资金，相比之下加拿大只拿出0.26GDP用于对外援助。

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爱尔兰则在参加联合国海外维持和平行动方面表现出色，不但自1958年以来从未间断参加联合国的海外维和行动，而且还把参加维和行动军人的数量增加了一倍。

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RCI with Elise von Scheel · CBC News

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