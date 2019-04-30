魁北克为比特币挖矿公司提供低电费

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魁北克省电管局做出裁决，国营的魁北克水电公司必须按照现行的优惠低价向比特币等加密数字货币挖矿公司提供电力，而且要增加提供3百兆瓦的电能供新的加密数字货币挖矿公司落户魁北克。

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3百兆瓦电能足够一个电解铝工厂那样的电老虎使用。

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魁北克省当局去年宣布暂停批准新的加密数字货币挖矿公司落户魁北克省，以有时间评估是否应该限制耗费巨额电力的加密数字货币挖矿公司在魁北克省经营、是否应该提高对加密数字货币挖矿公司收取的电费。

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在中国政府宣布禁止比特币等加密数字货币公司在中国大陆经营挖矿业务的情况下，世界主要比特币加密货币公司把水电丰富、电费便宜的加拿大魁北克省作为落户的重点选择对象。

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已经在加拿大魁北克省落户的加密数字货币挖矿公司支付的电费在每度3.46分到5.03分加币之间。

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