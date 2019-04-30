加拿大今年二月经济萎缩 0.1%

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加拿大今年2月的GDP萎缩 0.1%，寒冷天气导致2月份经济低迷

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加拿大统计局周二（4月30日）发布报告说，金融、制造业、采矿业以及石油和天然气行业都出现萎缩, 采矿、采石和石油和天然气开采已经连续第6个月出现萎缩。

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加拿大广播公司报道说，2 月的数字出乎经济学家们的预料，在过去 6 个月中，有 4个月是经济萎缩。

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从各省来看，经济萎缩最严重的是阿尔伯塔省：-12.6%，经济萎缩最轻的是新斯科舍省： -0.3%。

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道明银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家布莱恩·德普拉托（Brian DePratto）表示，2月的寒冷天气影响的不仅是人们的通勤，还会影响到经济活动。

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他还表示，鉴于2月份的数据，估计2019 年第一季度的经济增长率为 0.6%，看来加拿大央行会在一段时间内把基准利率维持在 1.75%。

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在统计局的数字出来之前，加元曾略微走高，但数据出来后立即下滑，星期二接近中午时分，1加元可兑74美分多一点。

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（RCI with CBC）

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