(Andrew Lee/CBC)

还有大雨：加拿大环境部警告洪灾区

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 30 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大环境部星期二（4月30日）针对洪灾区发布了特殊天气预报，预计从周二晚到周三，加拿大东部已经遭受洪灾的安大略省、魁北克省和新不伦瑞克省，还将面临新一轮降雨、雨雪、冰雪和冰粒。

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在安大略省东部和中部、魁北克省以及新不伦瑞克省南部的圣约翰河周围地区，水位都上升到历史新高。

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加拿大军队已经派出 2000 名士兵协助救灾，而且将增派 1,500 人前往安大略省，协助渥太华河沿岸，以及安大略省中部小镇 Bracebridge 和 Muskoka Lakes 的救灾工作。

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(Corporal Brett White-Finkle/5th Canadian Division Headquarters/Reuters)

渥太华市

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渥太华河管理规划委员会（Ottawa River Regulation Planning Board）称，在渥太华 – 加蒂诺（Ottawa-Gatineau）以西的一些地区，渥太华河的水位将达到高峰。

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渥太华河沿岸的一些社区已经遭遇了比 2017 年更为严重的洪水。

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据估计，渥太华河沿岸的住宅和企业已经为保护房子堆放了100 万个沙袋，但这仍然可能不够，因为预计水位将会再增加数厘米。

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(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

星期三，渥太华 – 加蒂诺以及西至安大略省阿尔冈昆公园的地区，预计会有 2 至 5 厘米的雪和冰粒，然后是 15 至 25 毫米的降雨。

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预计一直到 5 月下旬的维多利亚日长周末，渥太华的市政官员都不会宣布灾情结束。

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加拿大总理特鲁多周二表示，这些极端天气事件将更为频繁地发生，政府正在投资适应气候变化的基础设施。

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加拿大保险局 （The Insurance Bureau of Canada ）预测，今年创纪录的洪水给房主带来的损失预计将超过10 亿加元。

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(Albert Leung/CBC)

魁北克省

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在魁北克省的 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 市，星期二下午一些居民获准可以返回自己的住所。

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上周六洪水冲破了堤坝，迫使这个小城市的大约6,000人不得不紧急疏散。

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蒙特利尔岛和拉瓦尔市仍然处于紧急状态，这一措施使当局有权强制撤离居民。

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魁省报告目前有超过 6,400 个房子被淹，还有 3,500 个房子被水包围，超过10,000人 被撤离，其中主要在 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 市。

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(Sebastien St-Jean/AFP/Getty Images)

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新不伦瑞克省

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在新不伦瑞克省，圣约翰河 （The St. John River）的水位还是在洪水线以上，但新不伦瑞克省紧急措施组织 （The  New Brunswick Emergency Measures Organization ）称，这条河的水位正在缓慢地下降。

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加拿大国防部 长 Harjit Sajjan 昨天访问了圣·约翰 （Saint John）地区，了解军人们在应对洪水活动中的情况。

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他说，如果灾情继续恶化，可能将增加派往灾区的加拿大军人。

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(Stephen MacGillivray/Canadian Press)

安大略省中部的乡村小镇

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加拿大环境部对安大略省中部的大部分地区发布了一份特殊天气预报，说会有更多降雨，其中包括宣布紧急状态的布雷斯布里奇和马斯科卡湖 （ Bracebridge and Muskoka Lakes ），这里是安大略省著名的乡村避暑胜地，但现在也被泡在水里。

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预计从周三开始，该地区将再下20 至 40 毫米的雨。

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(Jean-Francois Morissette/CBC)

（RCI with CBC）

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