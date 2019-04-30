加拿大智能城市竞赛：哪个城市会获得五千万加元的一等奖？

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加拿大“智能城市竞赛”已经进行到最后一轮评选。这是一个加拿大联邦政府基建部组织的城市规划竞赛，面向加拿大所有市镇。参加竞赛的市政当局需要提交一项利用数据和联网技术改善民生的项目规划。优胜者将获得联邦政府的奖励和资助。头等奖的奖金为5千万加元，面向所有城市。

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在加拿大的行政区划里，省级政府以下只有市级政府。因此全国各地的村镇，无论人口多少，其行政当局都属于市一级政府。它们也可以提交智能发展规划，并和大城市一起角逐头等奖。此外这次竞赛还有两个二等奖，专为50万人口以下的城市设立，奖金为1千万加元。人口在三万以下的市镇还可以竞争一个三等奖，奖金为5百万加元。

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另外，所有入围最后一轮评选的城市都会获得25万加元的资助。现在有五个城市入围一等奖，它们是安大略省的滑铁卢市，魁北克省的蒙特利尔市和省会魁北克城，阿尔伯塔省的埃德蒙顿市，BC省的温哥华市和素里市（联合）。二等奖和三等奖分别有十个和五个市政当局入围。其中入围三等奖的魁北克省伊斯特曼是一个人口只有八百多人的北方原住民村落。

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埃德蒙顿市：主攻卫生系统

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五个入围一等奖的城市之一埃德蒙顿提交的智能城市建设规划是关于市民健康的。负责这个项目的市政府官员舒米亚.格什（Soumya Ghosh）在接受CBC采访时说，健康在这里不仅是身体状况，而且包括市民的精神健康，以及社会和经济层面的“健康”。例如生活质量，精神状态，归属感等等。

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在决定参加全国智能城市竞赛后，埃德蒙顿市曾呼吁市民献计献策，提出他们认为最重要的措施。与市民、企业、民间团体以及省政府的合作也是这次竞赛的标准之一。

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根据加拿大会议局的评估，埃德蒙顿市的医疗卫生系统在加拿大十大城市中名列第八。但是格什说，埃德蒙顿市的公共数据库在全国城市中属于走在前面的。他们的智能规划的第一步是推进数据开放。他们已经开始和阿尔伯塔省政府的卫生部门进行合作。这样一方面在数据整合方面可以得到帮助，另一方面，他们的经验和信息也可以让其他城市受益。

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埃德蒙顿市智能城市规划宣传片：

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格什举例说，数据开放阶段的第一个项目是一个集聚所有医疗卫生服务的网络平台，信息来自市政府，省政府和非营利机构。使用者不需要透露自己的姓名年龄，只要输入自己的需要，就可以查到当地存在的相关服务。这个项目尤其对不熟悉当地情况的人将会很有用，例如新移民或是行动不便的老年人。

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在华人移民比较多的加拿大城市中，入围智能城市竞赛一等奖最后评选的除了埃德蒙顿以外还有魁北克省蒙特利尔市，BC省温哥华市和安大略省滑铁卢地区，入围二等奖的有萨斯喀彻温省萨斯卡通市，BC省列治文市和维多利亚地区。

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温哥华市和素里市联合提交的项目是改善城市交通系统，滑铁卢的项目是青少年身心健康，蒙特利尔市计划改善公交系统和食品供应。在二等奖类别，维多利亚地区提出改善温哥华岛南部的交通状况，列治文市计划提高救灾能力，萨斯卡通市的项目是帮助青少年。

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（RCI with CBC News, Spark， Nora Young）

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