加拿大外交部对加籍毒贩在中国被判死刑表示深切关注，呼吁赦免

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广东省江门市中级法院星期二（4月30日）判处加拿大籍被告范威死刑，罪名是制造和贩卖毒品。同时被判刑的还有另外10人，其中包括1名美国公民和4名墨西哥公民。

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范威和一个名叫伍子平的被告被判死刑，另外五名外籍被告被判死缓或无期徒刑。其他人被判有期徒刑。今天的判决是初审。被告可以在十天内向广东高院提出上诉。

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）再次申明加拿大坚决反对死刑的立场。她说，加拿大政府认为这种“残忍和非人的惩罚”应该被废除，在本国公民被判死刑时更是格外关注。

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范威在2012年被捕。加拿大外交部说，加拿大官员自那时起一直向他提供领事协助，法庭宣判时也在场。

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江门中院宣布判决后，加拿大外交部按惯例呼吁赦免范威。今年1月份加拿大人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被大连中级法院改判死刑后，加拿大也为他呼吁赦免。

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范威被指控在2012年7月到11月期间在广东台山伙同其他人制造和贩卖了超过63公斤的冰毒和366克二甲基安非他命。法庭把此案定性为“特大跨国贩卖、制造毒品案”。

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（RCI with AP, CBC News）

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