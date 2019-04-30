一言不合，爷爷上树：加拿大71岁老人上树抗议输油管扩建

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71岁的泰瑞.克里斯滕森（Terry Christenson）来自安大略省。星期一（4月29日）当地时间凌晨4点半左右，他闯入位于BC省本那比市的跨山输油管终端站，爬上一棵30米高的大树，表达他对跨山输油管扩建项目的抗议。

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34小时后，他被加拿大皇家骑警逮捕。他原来的计划是在树上过几天。但前去逮捕他的警察开始爬树后，为了避免有人摔下来，他同意自己下到地面。他现被拘押，星期三将在温哥华市出庭。

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这位有两个孙辈的老爷爷并不是第一次上树抗议。今年3月份，他在本那比山上的一棵树上呆了16个小时，为的是阻拦输油管工程。那一次他在法庭上表示认罪，被判处2000加元的罚款。

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他星期一在树上用手机接受CBC记者采访时说，加拿大已经在开始转向更清洁的能源，应该继续在这条路上走下去，不要只顾眼前的利益。气候变化会对他的孙子造成更大的影响，他觉得自己有责任采取行动保护后代。

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克里斯滕森年轻时是个歌手，曾两次获得朱诺奖提名。

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（RCI with CBC News, Joel Ballard, Vancouver Sun）

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