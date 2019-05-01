加拿大妇女要孩子越来越晚，BC省 “一马当先”

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根据卡尔加里大学 （Calgary University） 最近的一份报告，加拿大妇女普遍推迟了生孩子的年龄，其中，以不列颠哥伦比亚省 （BC）的变化最为明显。

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根据这份报告，从 2000 年至 2017 年期间，不列颠哥伦比亚省 35 至 39 岁生孩子的妇女人数增加了 60%，而 40 至 44 岁期间生孩子的人数也翻了一倍。

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该报告基于加拿大统计局的数据，数据显示，现在加拿大妇女生第一个孩子的平均年龄为 29.2 岁，而不列颠哥伦比亚省妇女生第一个孩子的平均年龄为 31.6 岁，在全国 “名列榜首”。

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职业和家庭的挑战

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不列颠哥伦比亚省妇女网络协会 （Réseau-Femmes Colombie-Britannique）的执行主任 Maryse Beaujeau Weppenaar 在温哥华市定期为有孩子的妇女举办交流晚会。

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她认为，BC 省没有公共拨款的儿童保育系统，托儿费非常昂贵，这一挑战对妇女推迟怀孕有很大影响，这正是她们的妇女晚会讨论的主要议题之一。

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她说，这是个很大的问题，妇女们要考虑日托的费用，考虑自己的职业生涯，加班问题等等，夫妻的整体职业和家庭规划，经常是落在女人的肩上。

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安大略省 Vanier 研究所家庭研究小组的负责人 Nora Spink 也持有类似观点，即妇女们当妈妈越来越晚，与职业生涯的变化有很大关系。

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她说，现在的加拿大妇女在完成学业后，往往要等到职业生涯步入正轨，有了一定的成就，才会考虑生孩子、休产假。

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尤其是随着越来越多的妇女进入法律、医学界和商界这些竞争激烈的领域，她们更是会推迟生育年龄。

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房租太高？

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不列颠哥伦比亚大学（UBC）教授、 “Generation Squeeze” 研究小组的创始人 Paul Kershaw 表示，BC 省是年轻人要努力工作但回报不多的一个省份，这里的高房价、高房租限制了年轻人的财务自由度，因此导致他们决定晚要孩子。

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UBC 教授 Paul Kershaw 说：

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BC省的年轻人需要工作更长的时间，才能感到在经济上有足够的安全感，足以建立家庭。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妇女生孩子后收入降低

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根据加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）今年 4 月发布的一份报告，生孩子显然对妇女的职业生涯有影响，对妇女的收入有影响。

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这份报告显示，在生了孩子的第二年，25 岁至 34 岁的女性与没有孩子的同龄女性相比，收入要少近一半。

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25 岁至 38 岁的女性，在生孩子后的 5 年内，收入平均下降 4%。

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专家们说，因此，为了减少收入上的损失，妇女们采取的方法之一就是延迟生育。

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社会更开放

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现在的社会更加开放也可能是另外一个因素。

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温哥华市的妇科医生 Nathalie Gamache 认为，BC省 35 岁以后才要孩子的妇女人数有所增加，部分原因是现在的社会更加开放，对妇女在生育问题上不再有以前的那种压力，从而使很多女性能够在是否要孩子、什么时候要孩子的问题上等更长时间再做决定。

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但 Nathalie Gamache 医生同时提醒说，不应忘记的一点是，随着年龄的增加，妇女早产的风险也会增加，而且发生各种并发症，如感染和妊娠糖尿病的风险也会增多。

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（RCI with Maryse Zeidler / CBC， Geneviève Lasalle / Radio Canada）

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