Photo: iStock / AleksandarNakic

加拿大妇女要孩子越来越晚，BC省 “一马当先”

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 1 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据卡尔加里大学 （Calgary University） 最近的一份报告，加拿大妇女普遍推迟了生孩子的年龄，其中，以不列颠哥伦比亚省 （BC）的变化最为明显。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这份报告，从 2000 年至 2017 年期间，不列颠哥伦比亚省 35 至 39 岁生孩子的妇女人数增加了 60%，而 40 至 44 岁期间生孩子的人数也翻了一倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该报告基于加拿大统计局的数据，数据显示，现在加拿大妇女生第一个孩子的平均年龄为 29.2 岁，而不列颠哥伦比亚省妇女生第一个孩子的平均年龄为 31.6 岁，在全国  “名列榜首”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Jonathan DuPaul/CBC)

职业和家庭的挑战

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省妇女网络协会 （Réseau-Femmes Colombie-Britannique）的执行主任 Maryse Beaujeau Weppenaar 在温哥华市定期为有孩子的妇女举办交流晚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她认为，BC 省没有公共拨款的儿童保育系统，托儿费非常昂贵，这一挑战对妇女推迟怀孕有很大影响，这正是她们的妇女晚会讨论的主要议题之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，这是个很大的问题，妇女们要考虑日托的费用，考虑自己的职业生涯，加班问题等等，夫妻的整体职业和家庭规划，经常是落在女人的肩上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省 Vanier 研究所家庭研究小组的负责人 Nora Spink 也持有类似观点，即妇女们当妈妈越来越晚，与职业生涯的变化有很大关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Getty Images/Hero Images)

她说，现在的加拿大妇女在完成学业后，往往要等到职业生涯步入正轨，有了一定的成就，才会考虑生孩子、休产假。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尤其是随着越来越多的妇女进入法律、医学界和商界这些竞争激烈的领域，她们更是会推迟生育年龄。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

房租太高？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学（UBC）教授、 “Generation Squeeze”  研究小组的创始人 Paul Kershaw 表示，BC 省是年轻人要努力工作但回报不多的一个省份，这里的高房价、高房租限制了年轻人的财务自由度，因此导致他们决定晚要孩子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

UBC 教授 Paul Kershaw 说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省的年轻人需要工作更长的时间，才能感到在经济上有足够的安全感，足以建立家庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妇女生孩子后收入降低

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）今年 4 月发布的一份报告，生孩子显然对妇女的职业生涯有影响，对妇女的收入有影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份报告显示，在生了孩子的第二年，25 岁至 34 岁的女性与没有孩子的同龄女性相比，收入要少近一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

25 岁至 38 岁的女性，在生孩子后的 5 年内，收入平均下降 4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，因此，为了减少收入上的损失，妇女们采取的方法之一就是延迟生育。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : iStock

社会更开放

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

现在的社会更加开放也可能是另外一个因素。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

温哥华市的妇科医生 Nathalie Gamache 认为，BC省 35 岁以后才要孩子的妇女人数有所增加，部分原因是现在的社会更加开放，对妇女在生育问题上不再有以前的那种压力，从而使很多女性能够在是否要孩子、什么时候要孩子的问题上等更长时间再做决定。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但 Nathalie Gamache 医生同时提醒说，不应忘记的一点是，随着年龄的增加，妇女早产的风险也会增加，而且发生各种并发症，如感染和妊娠糖尿病的风险也会增多。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Maryse Zeidler / CBC， Geneviève Lasalle / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’enfant qui n’avait jamais vu de fleur, une fable d’espoir sur fond de camp de réfugiés

RCI | English

Doctors and guns: a different view (interview)

RCI | Español

Cindy Chanduvi Palacios de Radio Cutivalú de Piura, Perú, habla de su pasantía en Montreal

كتاب "الطفلة التي لم تر ابدا زهرة" بقلم الكاتبة اندريه آن غراتون والرسوم بريشة الرسامة أسامة مزهر/Andrée-Anne Gattonالعربية | RCI

أسامة مزهر تتقن فنّ التعبير عن الفكرة بالريشة واللون

Radio-Canada.ca CBC.ca
Feu vert à l'indépendance des « superinfirmières » québécoisesLes esprits s'échauffent à Caracas, en marge de manifestations rivalesLa Commission des droits de la personne et de la jeunesse enquêtera sur la mort de la fillette de GranbyLegault forme un comité ministériel pour prévenir d'autres inondationsOttawa appelle l'Alberta à respecter son plafond d'émissions de gaz à effet de serrePesticides : l'opposition accuse le ministre de l'Agriculture de s'ingérer dans la commission parlementaireEt si ce n’était pas l’alzheimer?Quatre Montréalais accusés de tentative de meurtre en OntarioLes producteurs de canola de l'Ouest canadien insatisfaits de l'aide d'OttawaLa C.-B. conteste en cour la loi albertaine permettant de limiter la livraison de pétrole
Why the Caster Semenya case is a human rights issueCigarette packages will be the 'ugliest colour in the world' starting in NovemberInstagram launches Canadian test urging more focus on photos, less on 'likes'John Horgan rejects Alberta premier's claim higher B.C. gas prices caused by pipeline disruptionMay Day street clashes in Paris fuelled by widening anti-Macron coalitionCanada's big banks launch Verified.Me network to help prevent ID theftOttawa will exempt some oilsands projects from environmental assessments — if Alberta keeps its emissions capLiberals boost loans for canola farmers, seek new markets for product blocked by ChinaAlberta premier says Trans Mountain delay hurts B.C. 'more than most'Liberal MP Andrew Leslie won't seek re-election this fall