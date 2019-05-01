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CBC再揭兰万灵公司违反选举法给政党捐款，但未受到应得惩处

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 1 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司电视深度调查节目《第五等级》披露，蒙特利尔的兰万灵公司多年来假借员工的名义向政党捐款， 违反了加拿大的选举法， 但并未受到应得的处罚。

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选举局的调查显示，在2004年至2009年的5年里，兰万灵公司有18名员工政治捐款11万加元。这些人中既有董事，经理，也有工程师， 甚至还有高管的配偶。而公司还给这些人报销了捐款。 这是严重违犯加拿大选举法的行为。加拿大自2004年开始就禁止企业向联邦政党捐款，以防止企业对竞选活动施加影响。

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选举局的专员在201685日以机密文件的形式将此案件报告了自由党政府。但近两年的时间过去了，加拿大选举局和自由党政府都没有公布这一案件。只是在20185月起诉了兰万灵公司的一名前任副总裁。他承认违反“加拿大选举法”的两项罪名。但最后只被罚款2000元而不了了之。而且他也没有披露与自由党内何人有联系。

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怀尔逊大学专门研究政治道德问题的教授Chris MacDonald（CBC)

怀尔逊大学专门研究政治道德问题的教授克里斯·麦克唐纳说：“发生这样的事件是大企业内那种公司文化的反应，一旦出现问题，就不是单独事件。需要几年甚至10几年的时间才能解决干净”。

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加拿大选举法律师杰夫·阿约特（Jeff Ayotte）认为这有些反常。他说，金钱对竞选活动可以产生很大影响。我们不清楚兰万灵公司这样做的意图，但他们的捐款对候选人的好处是显而易见的。我们知道捐款的决定一定是公司的高级管理层决定的，很多人都觉得应该起诉他们”。

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但就像该公司在利比亚招标中行贿，但一直没有被刑事起诉一样，该公司的违法捐款行为也未受到选举局的指控。前不久，自由党内围绕要不要起诉兰万灵公司在国外招标中的贿赂事件，闹得沸沸扬扬，导致几名重要阁员辞职。对兰万灵公司的非法政治捐款行为， 联邦选举局也决定不对该公司提出指控，只在2016年要求该公司签署了一份“合规协议“，承诺今后不会再做类似的事。

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2018年保守党国会议员迪恩•马斯特罗因在联邦大选中有2.1万元花费不合规而被起诉(Fred Thornhill/Canadian Press)

而阿约特律师说，他经手过的违反选举法的案件很多要比这轻得多，但都受到了起诉。例如2018保守党国会议员迪恩·马斯特罗就因在联邦大选中有2.1万元花费不合规而被起诉。相对于其他案件来说，兰万灵公司的非法政治捐款行为不仅是蓄意的、长时间的，而且更复杂、更恶劣，不可能只有一名高管参与其中

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CBC的记者就此事询问兰万灵公司，但没有得到回答。该公司现任总裁尼尔·布鲁斯（Neil Bruce）正是2016年合规协议的签署人。他说该协议规定，参与该计划的所有高级人员都已在2016年之前离开了该公司。

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《第五等级》节目的记者向两个接受捐款的政党询问，得到大多数捐款的自由党拒绝提供有关人士的姓名。保守党则提供了所得捐款的数目为8,187.73元，以及捐款人名单。

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CBC披露的文件显示，给自由党捐款的人中甚至有前高管迈克尔·诺瓦克（Michael Novak）的配偶凯瑟琳·威尔（Kathleen Weil）。 她在魁北克自由党执政时曾担任省司法部长，也是省国民议会的常任理事。

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给自由党捐款的人中包括兰万灵公司前高管Michael Novak的配偶Kathleen (Jacques Boissinot/Canadian Press)

名单中显示，在她还未当选魁北克省议员四年前的2004年，威尔就曾向联邦自由党捐款5000元，然后由兰万灵公司报销。但她本人否认对此事有任何了解，并说“从未当过，也永远不会充当稻草人捐赠者”

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而威尔的丈夫诺瓦克本人，总共有三次政治捐款，总计5,672加元。他也否认从公司获得过带有报销性质的奖金。在接受电话采访时，诺瓦克说他在2014年会见了选举委员会的调查员，说他们搞错了。诺瓦克说，他多年来从公司获得过多笔奖金，但没有一笔与他的政治捐款有关。但他承认公司鼓励管理人员捐款，甚至会收集支票交给自由党。

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加拿大广播公司的记者也尝试联系名单上的其他人。有两位低层的管理人员承认，他们捐款后得到了奖金的补偿。其中一位是曾在该公司担任工程师的让·勒菲弗（Jean Lefebvre。他说曾被要求向自由党捐款。后来获得的奖金是捐款额的两倍，因为奖金需要缴税收入税。

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自由党的募捐负责人不愿回答记者的问题。该党发言人则在一封电子邮件中说：“自由党完全遵守选举法案，以筹集资金和捐款，并期望所有捐款给我们党的人都这样做，遵守同样的规则”。

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