加拿大政府出台新政策，帮助那些因中国停止进口油菜籽遇到困境的农场主

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加拿大联邦政府星期三公布一项帮助西部油菜籽农场主度过危机的政策：增加给农场主的贷款担保计划，使农场主们可预支的金额增加一倍以上。

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由于中国突然停止进口加拿大的油菜籽，加拿大的农场主们一时找不到新的买主，无法收回资金。

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联邦政府不久前许诺将提供帮助。星期三上午，联邦政府农业部长玛丽-克劳德·毕博（Marie-Claude Bibeau）和国际贸易多样化部长吉姆·卡尔（Jim Carr）在渥太华国会山举行新闻发布会，宣布帮助农场主度过危机的新政策。

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按照以前的规则，农业和畜牧业的生产者可以根据其作物或牲畜的价值每年获得高达40万加元的预付款，前10万元的预付款不用缴纳利息，由联邦政府支付。生产者将在产品售出后偿还预付款。大多数商品的预付金需在18个月内偿还，但养牛的农场主可以延长至24个月。

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联邦政府的援助计划是增加给农场主的预付金额度，由以前的最多40万加元增加到100万加元。免息的额度也由原来的10万元增加到50万元。

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中国停止进口加拿大油菜籽的理由是，质量不好，被害虫污染。但加拿大各界都认为这是对加拿大逮捕华为高管孟晚舟的报复行为。加拿大总理特鲁多星期一早上在一次媒体活动中就说：“加拿大人，乃至世界各国的人都知道，加拿大的食品检验以及加拿大农产品的质量都是世界一流的，我们所拥有的工艺也不逊于世界任何地方”。

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与此同时，加拿大政府也正在努力与中方交涉。农业部长已向北京发出正式请求，要求允许加拿大食品检验局官员到中国亲自检查加拿大油菜籽的有害生物，但还未获得允许。预计联邦政府还会继续与北京交涉。

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但无论如何，加拿大的油菜籽出口商不得不降价寻找新买主。政府也在帮助开辟新市场。国际贸易部长将为此组成一个贸易代表团，开辟中国之外的市场，但细节还没有公布。

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