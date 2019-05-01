（CTV Vancouver Island）

温哥华一名拍摄老鹰的女摄影师被猛禽抓伤

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 1 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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温哥华岛上的一位女摄影师星期一在拍摄老鹰时出乎意料地与两只雕有了一次近距离接触，而且受了轻伤。

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丽莎·贝尔（Lisa Bell）是一名摄影师，从周末开始到温哥华海湾中部的Qualicum海滩附近探望朋友，并计划在那里拍摄老鹰的照片。

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（Jessica Reilly)/Telegraph Herald via AP)

丽莎说：“我知道每年的这个季节对老鹰来说是忙着求偶的季节。所以我在一家小酒店外面的桌旁坐定，专注于几只看起来像要接触的老鹰，然后也真看到他们互相接触了。可突然间也就大概四秒钟的功夫，有两只老鹰落在了我身上”。

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丽莎说，这两只大鸟每只的体重都在18到28磅之间，翼展超过两米半。当她们降落在她身上时，其中一只的爪子抓到了我的下巴脖颈，另一只抓到了我的右手和手臂，以及我的胸部。而老鹰身体的一部分就在我胸部上方。

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丽莎相信， 当这对老鹰落在她身上时，它们仍在进行交配的程序中。 但丽莎说，通常老鹰在空中就会完成交配， 像这种在撞到地面之前都未结束的情况是非常罕见的，更不用说还击中了一个坐在酒店外的人。

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丽莎说当时事情来得非常突然，以至于她都没来得及害怕。她还说感到比较幸运，没有受重伤而仅仅是皮肤抓伤和瘀伤。她说:”被抓伤的地方肿胀的厉害。我正在行动时都不得不放慢速度”。

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