多伦多 5 月天气不佳，但好日子不远了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

进入 5 月，加拿大多伦多市的天气似乎不会马上有明显好转。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部的资深气候学家 Dave Phillips 表示，多伦多今年 5 月份的前两周会跟 4 月份差不多，5 月后两周的天气，现在还很难说。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他告诉加拿大广播公司，今年 5 月上半月多伦多的气温将处于正常或低于正常水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，围绕着多伦多的天气有很多不确定性，通常 5 月份的平均气温比 4 月份要高 6 摄氏度，所以肯定要暖和一些，但今年的 5 月不会有去年 5 月那样的高气温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Dave Phillips 接着表示，多伦多冬季非常漫长，今年冬天下的雪比前一年冬天多了 30%，因此，大家都迫切盼望着好天气的来临。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于多伦多今年 6月、7月和 8月的天气，有报道称今年夏季的气温将高于正常水平，但 Dave Phillips 说现在预测还为时过早，不能这么肯定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada