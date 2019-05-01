安省小镇 Bracebridge 陷水中，军人赶去救助

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加拿大政府向安大略省的小镇 Bracebridge 又增派了60名士兵，在此之前，已经有上百名预备役军人被派往那里救灾。

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星期二 （4月30日），这个小镇位于 Beaumont Farm Road 的一所住房渐渐倒在水中，加拿大媒体大幅刊登了这一图像，由此足以看出当地的灾情之重。

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Bracebridge 是安大略省马斯科卡地区 （Muskoka）的一个小镇，是马斯科卡地区的一个旅游中心。

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该小镇今年遭遇极为严重的洪灾，在一周前宣布进入紧急状态。

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与此同时，马斯科卡湖的水位继续升高，当局非常关注，加拿大环境部发布了降雨预警，预计从现在到周四早上该地区还会有 20 至 35 毫米的降雨。

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政府受抨击

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该地区受到洪水影响的另一个小城- 马斯科卡湖区 （Muskoka Lakes）的市长 Phil Harding 对省政府进行批评。

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他指出，马斯科卡地区流域的管理计划自 2006 年以来就一直没有更新，该地区自 2010 年以来已经遭遇了4 次重大洪水。

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他呼吁安大略省政府更新水域管理计划，采取所有必要的预防措施，尽量减少洪水的影响。

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（RCI with Radio Canada）

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