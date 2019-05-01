加拿大中国问题专家呼吁政府采取更强硬的对华立场

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一开始是加拿大油菜籽被查出有害生物，然后是加拿大的大豆集装箱里发现了蚂蚁。自孟晚舟引渡案正式进入法庭审理程序以来，加拿大出口到中国的农产品接连在中国海关遇阻，或是被取消出口许可，或是验关时间从几天延长到几周。面对这种情况，一些加拿大的中国问题专家开始失去耐心。他们呼吁加拿大政府抛弃到目前为止显然无效的温和立场，采取更强硬的还击措施。

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赵朴：中国政府要求各省提供与加拿大公司的贸易信息

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最近一个发出如此呼吁的是前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）。他本周接受CBC采访时表示，他在上个星期得知，中国政府已经要求所有省份整理出一份本省企业和加拿大企业之间的贸易往来清单。他认为这是为了建立一个“打击目标名录”，以备今后对加拿大采取新的报复措施。

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赵朴说，他是从一个加拿大公司那里得知此事的。该公司在中国经营多年，和中方合作伙伴关系很好。这是显示事态恶化的又一个信号。加拿大政府一直在试图用“温和外交”处理这次危机，但是他认为现在是采取其他措施的时候了。

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在加拿大对中国出口遇到障碍的同时，前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国已被关押四个多月。赵朴说，加拿大政府营救他们的努力没有起到任何作用。

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其他措施：中止加中自贸谈判，向世贸组织投诉

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他认为，加拿大和中国之间的信任已经遭到破坏，而这种信任是保持正常关系的必要条件。他因此建议加拿大政府宣布中止加中自由贸易谈判，并加大打开其他市场的努力，把财政预算中原本用于中国的款项改成用于其他亚洲国家，以便更充分地利用加拿大和这些国家签署的自贸协议，例如泛太平洋战略经济伙伴关系协议和加韩自贸协议。

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他还建议加拿大就油菜籽对华出口问题向世界贸易组织提出正式投诉。他在过去的采访中还提出过加拿大可以考虑驱逐在这里进行冬奥训练的中国运动员，甚至驱逐中国驻加大使卢沙野。

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他同时也指出，加拿大政府必须清楚，我们采取的任何措施，中国政府都会还击。但问题是到目前为止，过去的温和方式没有起到任何作用。孟晚舟引渡案可能拖好几年。如果我们什么对策也没有，中国政府的施压只会越来越厉害。

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赵朴认为，事情发展到这个阶段，加拿大应该强硬，因为这是中国政府唯一能够理解的语言。更重要的是，现在我们必须承认加拿大的对华政策需要重新加以审视。

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曼索普：可以限制中国公民入境签证，严查流入加拿大的中国资金

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上个星期，著有《熊猫的利爪》一书的加拿大外交专栏作者曼索普（Jonathan Manthorpe，又名文达峰）应“加拿大香港之友”（CFHK）邀请在多伦多举办讲座。在谈到加中关系时，他也主张加拿大应该丢掉挽回加中关系的幻想，拿出强硬的态度，采取驱逐大使，限制中国公民的入境签证，严查流入加拿大的中国资金等措施，回击中国的蛮横。

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伯顿：驱逐中国外交官，限制中国投资

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布洛克大学政治系教授查尔斯.伯顿（Charles Burton）本月初在接受加广英语部采访时说，如果加拿大政府愿意的话，有很多事是可以做的。可以采取的措施包括驱逐中国外交官，严查从中国南方流入加拿大的芬太尼，限制中国投资，打击通过加拿大赌场和房地产市场进行的洗钱活动。

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他还说，在对华政策上，加拿大应该加强和其他国家的合作，共同努力让中国政府明白，他们最好停止刁难加拿大出口商这类“不可接受的行为”。这些行为也让中国的国家形象受损。

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（RCI with CBC News, Power & Politics, The Current）

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